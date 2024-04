Auto elettriche, quando arriverà la batteria miracolosa? Segnatevi la data: estate 2024

Il mondo delle auto elettriche sta continuando ad innovarsi a ritmi vertiginosi e il prossimo step sarà quello dell'introduzione di una “batteria miracolosa”. Si tratta di un “powertrain” che sarà in grado di ricaricarsi in tempi molto ridotti e dall'elevata autonomia, con l'obiettivo quindi di convincere gli scettici.

Sono tantissime le aziende che stanno lavorando a questo tipo di alimentazione, ma in vantaggio su tutti vi sono come al solito i cinesi di Nio, che hanno pronta la prima batteria a stato solido in serie, con una potenza di 150 kWh e che garantisce ben 1.000 km di autonomia.

Quanto manca affinchè questo “miracolo” sia realtà? Davvero poco visto che la batteria sarà disponibile sull'ET7 già dalla metà di quest'anno, quindi ipoteticamente nel giro di un paio di mesi. Come è ben noto la tecnologia all'ultimo grido si paga, e si calcola che un solo pacco di tale tipo a stato solido costi 40mila euro, di conseguenza l'ET7 non sarà la classica auto a buon mercato Made in China, ma in ogni caso si tratta di un primo importante step che porterà il settore ad una rivoluzione.

Sono infatti diverse le case automobilistiche che stanno lavorando su nuove batterie innovative, a cominciare da BMW, che di recente ha annunciato il traguardo del milione di auto elettriche vendute, e senza dubbio una delle aziende europee che meglio si sta comportando sul mercato delle green. I bavaresi monteranno le nuove batterie cinesi EVE dall'anno prossimo, 2025, in concomitanza con l'uscita delle nuove elettriche della linea Neue Klasse. Si tratta di batterie che pesano il 20 per cento in più rispetto a quelle di ultima generazione utilizzate da Tesla, ma con il 50% di densità in più, di conseguenza l'autonomia dovrebbe aumentare del 40%, facendo di fatto registrare un punto di pareggio fra motori elettrici e termici.

"La velocità di ricarica sarà aumentata fino al 30% e l'autonomia sarà migliorata fino al 30%", ha spiegato di recente Frank Weber, responsabile dello sviluppo della BMW. Da segnalare, infine, che anche Hyundai, Mercedes, VW e Toyota sono al lavoro su batterie innovative: nei prossimi anni il mercato delle elettriche potrebbe essere letteralmente rivoluzionato.

