Auto elettriche, prove di leasing sociale in Italia: Dacia a 148 euro, Peugeot a 350

Così come avverrà in Francia dal primo gennaio 2024, anche l'Italia starebbe pensando di introdurre il leasing sociale per acquistare un'auto, meglio se a basse emissioni. Si tratta di un sistema agevolato destinato alle persone con un reddito basso, che permette di acquistare una vettura pagando una rata mensile.

Un intervento obbligato tenendo conto che le vetture sono oggi diventate un bene di lusso, e in media un'auto nuova costa attorno ai 30mila euro. il leasing sociale potrebbe aiutare ad acquistare una vettura anche a chi non può permetterselo, soprattutto se a basso impatto ambientale.

E così che, come scrive L'Avvenire, si segnalano delle interessanti iniziative slegate dal leasing sociale ma che strizzano l'occhio ai meno fortunati. Su tutte spicca Dacia con il “programma per la mobilità inclusiva”, esistente in Francia dal 2019.

Il programma riguarda la Sandero Benzina e Gpl e la Spring elettrica, e prevede un anticipo zero e una durata da 36 o 48 mesi con un canone mensile iva inclusa di minimo 148 euro. Chi vuole ottenere queste agevolazioni deve avere un reddito fino a 15mila euro dimostrabile ovviamente con documentazione ufficiale e risiedere a Milano, Bologna, Roma, Napoli, le 4 città dove è al momento in corso il progetto, in attesa poi che nel 2024 venga esteso a tutta Italia.

«Si tratta di un’iniziativa perfettamente in linea con lo spirito del nostro marchio – le parole di Xavier Martinet, direttore vendite e marketing di Dacia - per recuperare quella parte del mercato che ha smesso di esistere, fatta di clienti che ne avrebbero bisogno per la vita di tutti i giorni ma non riescono più a permettersi un’auto nuova. In Francia abbiamo iniziato a sperimentare questa formula già da quattro anni e sono già 2.700 le vetture del Gruppo Renault immatricolate in questo modo. Ora vedremo se funzionerà anche in Italia, ma sono molto ottimista a riguardo».

L'altro esperimento simile, sempre segnalato da L'Avvenire, è quello di Peugeot, e precisamente il finanziamento denominato Peugeot e-GO che mira alla vendita dei suoi mezzi elettrici. La nuova Peugeot 3008 che arriverà ad aprile viene offerta a 350 euro per 36 mesi sia nella versione ibrida che elettrica, nonostante la seconda costi 49.780 euro, più di 10mila euro in più rispetto alla prima. A fronte di un anticipo leggermente più oneroso per la seconda, Peugeot, (che offre anche in via gratuita l'impianto Wallbox), si accolla l'intero costo del vantaggio cliente offerto.