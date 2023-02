Auto elettriche, pronti più incentivi? Governo ci pensa dopo flop vendite

Il governo sarebbe pronto a rivedere gli incentivi per le auto elettriche alla luce del fatto che in Italia, rispetto al resto d'Europa, i veicoli a impatto zero non sembrano aver ancora preso. Se infatti in Germania circolano un milione di auto elettriche, in Italia siamo solo a 68mila e i numeri non sembrano crescere come oltre i confini.

A conferma di questo quadro incerto, il fatto che il recente l'ecobonus sia andato esaurito per benzina e diesel mentre per le full electric e plug-in hybrid rimane ancora disponibile. A riguardo si è tenuto negli scorsi giorni un tavolo fra l'esecutivo, i rappresentati dei sindacati e Stellantis, al termine del quale il gruppo di Tavares ha spiegato: "Stellantis ha apprezzato l'approccio propositivo del governo a rivedere entro fine mese lo schema degli incentivi alla domanda e il supporto alle infrastrutture di ricarica, alla luce del quadro molto critico del mercato delle vetture elettrificate in Italia". Il segretario nazionale di Fim e Cisl, Ferdinando Uliano, ha aggiunto: "Il governo si è impegnato a ridisegnare gli incentivi, perché è chiaro che oggi le auto elettriche costano il 50% in più".

Così invece il ministro delle imprese, Adolfo Urso, che ha sottolineato il fatto che gli incentivi hanno fino ad oggi sostenuto la domanda di vetture Stellantis, la cui metà è prodotta all'estero: "Questo gap – ha spiegato l'esponente del governo Meloni - va colmato al più presto: gli incentivi devono andare a beneficio del lavoro italiano, devono essere indirizzati anche a rafforzare la filiera nazionale".

Infine Urso ha parlato della recente ufficializzazione dello stop a benzina e diesel dal 2035, spiegando che il governo si batterà per la neutralità tecnologica, lotta "non adeguatamente rappresentata dai precedenti esecutivi ma sulla quale noi non intendiamo mollare con il supporto del sistema Paese, imprese e sindacati)”.