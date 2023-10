Auto elettriche, la produzione degli EV potrebbe portare ad un aumento dei lavoratori

Alcuni dirigenti dell'industria automobilistica hanno menzionato una maggiore efficienza nella produzione di veicoli elettrici, ma non necessariamente una riduzione dei posti di lavoro. Questa dichiarazione segue alle accuse di Donald Trump secondo cui il mercato elettrico starebbe invece decimando il settore.

Uno studio del 2020 sottolinea che l'occupazione necessaria per produrre veicoli elettrici è solo leggermente inferiore a quella dei veicoli a combustione. In particolare, la produzione di componenti della trasmissione richiede meno manodopera nei veicoli elettrici. Tuttavia, il numero di posti di lavoro può variare notevolmente in base a dove vengono prodotte le batterie. La produzione di celle batteria offre il potenziale per la creazione di più posti di lavoro.

Alcune analisi suggeriscono anche che le fabbriche automobilistiche che passano dalla produzione di veicoli a combustione interna a veicoli elettrici richiedono un aumento della forza lavoro per mantenere la stessa produzione. Ad esempio, una fabbrica Tesla ha visto la sua produzione annuale per lavoratore diminuire, il che significa che per costruire lo stesso numero di veicoli elettrici, è necessario assumere più lavoratori. Abbiamo approfondito queste tematiche anche nel commento che abbiamo fatto al programma Presa Diretta.

Certamente, per quanto a lungo andare il numero dei lavoratori nel settore automobilistico potrebbe aumentare, bisogna sottolineare che il passaggio ai veicoli elettrici comporta delle competenze diverse e maggiormente diversificate all'interno delle fabbriche. Ciò comporterà un progressivo rimescolamento della manodopera. Proprio per questa ragione lo sciopero dei lavoratori nel Michigan ha ottenuto vasti consensi all'interno della politica americana (tra cui gli esponenti di Trump e i suoi elettori).