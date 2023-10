Auto elettriche, produttori USA puntano sui pick-up green, ma forse hanno sbagliato tutto

Il settore dei pick-up elettrici è in crescita, con aziende come Ford, GMC, Rivian, Chevrolet e Ram che stanno sviluppando veicoli elettrici in questo segmento di mercato. Tuttavia, un recente studio condotto da Auto Pacific ha rivelato che gli acquirenti di pick-up sono più reticenti al passaggio all'elettrico rispetto ad altri segmenti.

Le ragioni includono la mancanza di infrastrutture di ricarica, la preoccupazione per l'autonomia limitata dei veicoli elettrici e i prezzi più elevati dei pick-up elettrici. Gli acquirenti di pick-up sono spesso molto radicati nelle loro preferenze e opinioni e sono abituati a veicoli con motori a combustione interna (a causa della crisi in Israele il petrolio potrebbe aumentare ancora).

Il rapporto suggerisce che i pick-up elettrici potrebbero non avere la stessa popolarità dei veicoli elettrici più piccoli, come le berline elettriche compatte e medie, che sembrano interessare un numero maggiore di acquirenti di veicoli elettrici. Gli acquirenti di veicoli elettrici sembrano essere più interessati a veicoli a prezzi accessibili, con la fascia di prezzo tra i 35.000 e i 49.000 dollari

Piccola nota politica: secondo l'indagine gli acquirenti di pick-up sono più orientati verso il partito repubblicano e a preferire veicoli potenti e robusti, mentre gli acquirenti di veicoli elettrici più piccoli tendono ad essere democratici e a cercare veicoli rispettosi dell'ambiente e convenienti. Un altro recente studio sostiene inoltre che il mondo delle auto EV potrebbe portare ad un aumento dei posti di lavoro.