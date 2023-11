Auto elettriche, processo irreversibile: 'Fra 7 anni le auto termiche saranno superate'

Anche se le auto elettriche in Italia stentato, fermandosi al 3,9% del totale, il processo di diffusione degli EV è ormai in corso e non si arresterà più, a meno di cataclismi.

Del resto l'Ue ha annunciato lo stop di benzina e diesel dal 2035, di conseguenza le case automobilistiche stanno tutte lavorando nell'ottica di un futuro in cui le auto andranno solo a batteria.

E che il processo sia ormai irreversibile lo crede chiaramente anche Gianluca Bertazzoli, numero uno di E-mob, che attraverso il podcast del Corriere della Sera, “Processo alle auto elettriche”, ha volto lo sguardo al futuro spiegando: «Fra sette anni il processo di transizione si sarà completamente dispiegato, e il superamento delle endotermico sarà, se non un fatto compiuto, un processo fortemente avanzato. È un auspicio, perché il cambiamento nel campo dei trasporti è un elemento fondamentale non solo per la decarbonizzazione, ma anche per il miglioramento della qualità ambientale quotidiana, pensando soprattutto alle aree metropolitane densamente popolate. Lo suggerisce però anche la logica, perché le attuali politiche a livello comunitario sono chiaramente orientate in quella direzione, con alti livelli di consenso nei principali Paesi peraltro, ma anche perché l’industria automobilistica ormai ha puntato decisamente sull’elettrico, con investimenti forse mai visti in precedenza».

Non si torna più indietro quindi e secondo Bertazzoli il passaggio dall'auto con motore a combustione interna a quella elettrica, non è semplicemente un cambio di tecnologia, ma di fatto una nuova filosofia di vita, il ripensare completamente la mobilità: «In questa transizione – spiega ancora il direttore di E-mob - è implicito un mutamento del rapporto con la mobilità e con il relativo “strumento”: si passa dall’uso dell’auto come atto automatico ed esclusivo, (“salgo e vado”), a uno più consapevole e ragionato (“come posso ottimizzare il mio spostamento”)».

Quindi conclude dicendo: «Nell’ottica di questo uso più ragionato, una componente importante è il vaglio delle opzioni disponibili per la ricarica, che sono molteplici sia per modalità/contesto sia per prezzo, il che è molto differente da quanto avviene per le auto endotermiche che prevedono come unica possibilità il benzinaio, anche se ormai da molti anni da una pompa all’altra può variare non di poco almeno il prezzo dei combustibili».