Auto elettriche senza problemi nella Dubai allagata: come riescono a 'guadare' le strade?

Dubai è stata completamente allagata da una tempesta senza precedenti. Immagini apocalittiche ci sono giunte in queste ultime ore, con strade trasformate in fiumi e svariate supercar che hanno sfidato l'acqua, a cominciare da una costosissima Pagani Utopia che ha affrontato il 'torrente' senza problemi.

Ad affrontare le strade invase dall'acqua senza alcuna remora sono state comunque soprattutto le auto elettriche, e la rete è stata inondata (giusto per restare in tema) da filmati con protagonista varie Tesla ma anche Porsche Taycan, di recente svelata nel modello 2024, mentre appunto percorrono le strade allagate senza alcun problema.

Fermo restando che si tratta di un comportamento da non imitare, visto che le auto sono fatte per andare sulle strade e non nei fiumi, come mai le auto elettriche sono state così abili in questa situazione? La domanda sorge spontanea fra i non addetti ai lavori, anche perchè non tutti sanno come avviene il funzionamento all'interno di un powertrain di una green.

Prima di tutto le auto elettriche sono state progettate proprio per evitare qualsiasi problema di cortocircuito ma anche elettrocuzione, di conseguenza sono costruite per resistere all'acqua. Di fatto tutta la meccanica presente sul veicoli a zero emissioni è “incapsulata” in maniera impermeabile proprio per evitare infiltrazioni di acqua. Ovviamente ci sono un sacco di cavi elettrici che scorrono sotto, sopra e all'interno delle vetture con motori elettrici, che se danneggiati potrebbero provocare dei problemi, arrivando fino all'immobilizzazione della stessa auto.

Un altro punto in favore delle auto elettriche è che per funzionare, a differenza del motore a combustione, non hanno bisogno di aspirare aria, di conseguenza non si corre il rischio di un “soffocamento” in caso di contatto con l'acqua, come invece potrebbe avvenire per una benzina o una diesel in caso di aspirazione del motore o dello scarico.

Un terzo aspetto positivo delle auto elettriche, infine, è il loro peso. Se da una parte si tratta di un nemico per le green in quanto ne deteriora efficienza e autonomia, dall'altra rappresenta un vantaggio in queste situazioni visto che le batterie particolarmente pesanti tendono a far rimanere attaccate al suolo le auto, evitando così che le stesse possano “sollevarsi” sull'acqua e iniziare quindi a galleggiare, finendo alla deriva.

