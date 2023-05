Auto elettriche, prezzo verso la parità con le termiche. VW: 'Nel 2025 costeranno uguali'

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la parità di prezzo fra le auto elettriche e le termiche. Quello che fino a poco tempo fa sembrava utopico, è in realtà sempre più vicino alla luce dell'avanzare della tecnologia ma soprattutto della diffusione massiccia degli EV.

Secondo IEA nel 2023 le auto elettriche registreranno vendite a +35% rispetto all'anno scorso, un dato che rappresenta un incremento davvero importante. Nel frattempo le case automobilistiche stanno riversando sul mercato numerosi EV i cui prezzi stanno tendendo ad abbassarsi, e nel giro di un paio d'anni dovrebbe essere raggiunto il "match".

Dopo che sempre l'IEA ha fissato la data della parità di prezzi per il 2025, anche Volkswagen ha segnato come obiettivo lo stesso orizzonte temporale, così come spiegato recentemente da Arno Antlitz, Chief Financial Officer del gruppo automobilistico tedesco.

"Gran parte della parità di margine dipende dalle materie prime", ha detto Antlitz alla conferenza Reuters Automotive Europe. Volkswagen aveva ipotizzato di raggiungere la parità attorno al 2023-2024, ma il recente aumento dei costi dei materiali per produrre le batterie, avrebbe ritardato di un ulteriore anno la deadline.

"Non abbiamo rinunciato al tema della parità dei margini - ha detto ancora Antlitz - nel 2025 e oltre prevediamo la parità dei margini", in particolare per quei modelli che utilizzano le batterie della Volkswagen.

L'azienda ha già fatto sapere di essere al lavoro su una vettura dal costo economico, attorno ai 20/25 mila euro, e sembrerebbe essere quello l'obiettivo minimo su cui stanno lavorando diverse aziende.

Si cercherà quindi di regalare al mercato le city car e le utilitarie, vetture entry level che storicamente sono le più vendute e che ovviamente costano di meno. Il CFO del gruppo Volkswagen ha infine fatto sapere che gli impianti attuali verranno convertiti per costruire i veicoli elettrici senza necessità di aggiungere “ulteriore capacità”, quindi ulteriori factory.