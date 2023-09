Auto elettriche, il prezzo si sta abbassando: tutto merito delle batterie al litio

Secondo nuovi studi di settore, i prezzi delle auto elettriche stanno lentamente riducendo il gap con le auto a motore termico. La causa è da identificare nel sempre più basso costo delle batterie che, con l'economia di scala, stanno piano piano scendendo di prezzo.

Secondo Cox Automotive, il prezzo medio di vendita delle nuove auto elettriche è di circa 5.000 dollari in più rispetto alle auto a benzina. La media è di 53.469 dollari (50.000 euro circa) contro i 48.334 dollari delle auto con motore termico (poco più di 45.000 euro). Anche se gli incentivi governativi (in tutto il ondo, anche se qua parliamo di Stati Uniti) possono ridurre parte di questa differenza e le auto elettriche richiedono meno spese per il carburante e la manutenzione, molti consumatori percepiscono ancora le auto elettriche come un acquisto più oneroso. Il CNR ha anche messo in guardia sul fatto che le auto elettriche sono a maggior rischio hackeraggio.

Tuttavia, ci sono segnali positivi che suggeriscono che questa situazione potrebbe cambiare. Negli ultimi dieci anni, diversi studi hanno indicato che il prezzo delle batterie delle auto elettriche dovrebbe scendere a 100 dollari per kilowattora per diventare competitivo con le auto a benzina. Recentemente, il prezzo medio ponderato delle batterie per kilowattora è sceso al di sotto di questa soglia per la prima volta in due anni. Nonostante l'inflazione, i prezzi delle batterie continuano a diminuire, e presto il costo di produzione di un'auto elettrica potrebbe essere inferiore o uguale a quello di un veicolo a benzina.

Uno dei principali fattori di questa riduzione dei prezzi è stato il calo dei costi delle materie prime. Il prezzo del litio si è dimezzato all'inizio del 2023, i prezzi del cobalto hanno raggiunto il loro livello più basso di sempre, e i metalli delle batterie come il nichel sono scesi del 25% quest'anno.

Tornando in Italia, un recente studio ha evidenziato come, nonostante l'aumento del costo dei carburanti, la propensione al risparmio non stia aumentando. Pare che gli italiani non possano consumare meno di così: forse siamo già al limite?