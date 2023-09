Auto elettriche preferite dagli uomini: 'Donne preoccupate da autonomia e prezzo'

Torniamo a parlare delle auto elettriche e in questo caso ci soffermiamo sulle differenze fra automobilisti donne e uomini. Ad aiutarci è uno studio realizzato da Edmunds secondo cui gli EV non sembrano aver ancora convinto del tutto il gentil sesso.

Già qualche mese fa una ricerca aveva sottolineato come le auto elettriche non piaccessero alle donne, e a tale conclusione è giunto anche un nuovo studio secondo cui al momento gli EV sono in possesso per due terzi degli uomini (67%), e un terzo donne (33%).

Le donne sembrano meno propense all'acquisto delle vetture green in quanto a loro modo di vedere la tecnologia non sarebbe ancora matura. C'è poi anche una scarsa conoscenza rispetto all'argomento, così come spiegato dal 24% delle donne intervistate, che hanno ammesso di non saperne abbastanza sui veicoli a zero emissioni.

“È pericoloso per i potenziali clienti essere neutrali o non avere un'opinione sui veicoli elettrici – aggiunge Edmunds - poiché l'acquisto di un'auto può essere un processo guidato dalle emozioni. I punti di forza unici e le ragioni pratiche per l'acquisto di un veicolo elettrico devono essere comunicati in modo proattivo al pubblico femminile degli acquirenti – prosegue la società rivolgendosi alle case automobilistiche - in modo che possano connettersi a livello personale ai potenziali acquirenti".

Stando allo studio gli uomini acquistano l'auto elettrica anche per la possibilità di possedere una tecnologia nuova, la cosiddetta sindrome dell'adozione anticipata: il 31% degli automobilisti uomini ha spiegato di quanto fosse importante avere prima di altri tale tecnologia, cosa che invece interessa solo al 13% delle donne.

Nel processo di scelta per un uomo la marca conta al 44% contro il 22 per cento delle donne, mentre queste ultime guardano di più all'autonomia, leggasi il 41 per cento contro il 28 degli uomini. Inoltre, il gentil sesso preferisce le ibride plug-in rispetto alle elettriche pure.

Infine, pesa come sempre il prezzo, con le donne che dicono di preferire auto dal valore inferiore ai 30mila dollari, una cifra non semplice da raggiungere. In Italia, ad esempio, la top 5 delle auto elettriche parte da 21mila euro e difficilmente tale soglia si abbasserà nel futuro prossimo.