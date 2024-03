Auto elettriche? Sono le preferite dai giovani 'Ma non le acquistano per l'aspetto green'

E' interessante l'indagine realizza da Jato Dynamics dal titolo Navigating car preferences across demographics, che ha l'obiettivo di capire come cambino le preferenze degli automobilisti a seconda dell'età.

La prima cosa che salta all'occhio è che gli automobilisti che preferiscono le auto elettriche sono i più giovani. Ma guai a pensare che l'acquisto sia legato a motivazioni ambientalistiche visto che alla fascia 18-34 anni piacciono le vetture green in quanto più tecnologiche rispetto alle colleghe con i motori a benzina e diesel.

I più attenti alle tematiche legate all'ambiente sono invece gli over 55, seguiti a ruota dai 35-54enni. Il rapporto si basa su un sondaggio che è stato condotto su 2.504 consumatori fra Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, tutti che hanno acquistato o noleggiato un'auto nel 2023 o che hanno intenzione di farlo nell'anno corrente.

La fascia fra i 18 e i 34 anni ammette di ricercare auto nuove o al massimo con tre anni di età (sempre per l'aspetto tecnologico), e si dice disposta a pagare le rate più alte. All'aumentare dell'età, invece, il budget mensile dedicato all'auto diminuisce, e ciò è facilmente deducibile dal fatto che con l'avanzare dell'età e la potenziale creazione di una famiglia, aumentano le spese.

I giovani sono anche quelli più aperti alle novità: quando termina il contratto di finanziamento sono più propensi a cambiare marchio o tipologia di auto. Di contro, il 37 per cento degli over 55 punta a restare nello stesso brand.

A riguardo si segnala che Tesla ha i clienti più fedeli, visto che 7 su 10 riacquistano Tesla quando devono cambiare auto. Per quanto riguarda le tecnologie maggiormente apprezzate dalla fascia 18-34 anni, troviamo quelle legate alla sicurezza, come ad esempio i sensori di parcheggio, ma anche la navigazione satellitare, il sistema di infotainment e quello audio.

Nella fascia di età 35-54 anni, invece, particolarmente apprezzati comfort e sedili riscaldati. Interessante infine come, a differenza dei giovani, gli over 55 non sono intenzionati a condividere la propria auto (70% dei casi), di conseguenza la principale ipotesi d'acquisto resta la proprietà, a discapito di ride sharing o leasing.

In conclusione va comunque precisato che secondo un'altra indagine i giovani italiani prendono la patente sempre più tardi, di conseguenza si segnala un certo disinteresse delle nuove generazioni verso le auto.