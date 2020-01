Le auto elettriche nel 2030 saranno predominanti, lo afferma uno studio

Le vendite di auto elettriche crescono sempre più velocemente, a smentire la maggior parte delle previsioni. Un'indagine svolta dal Boston Consulting Group, e intitolato "Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?", prova a fare chiarezza sui numeri attesi per il 2030.

Secondo lo studio le EV toccheranno il 33% di market share entro il 2025, e addirittura il 51% entro il 2030, quando supereranno tutte le altre tecnologie a combustione interna combinate. Corrette quindi al rialzo le stime effettuate nel 2017, secondo le quali si prospettava un più modesto 25% entro il 2025 e numeri inferiori al 50% entro il 2030.

L'accelerazione sarebbe più che altro dovuta all'aumento degli incentivi statali e all'irrigidimento delle norme sulle emissioni che spingerebbero i produttori ad effettuare lo switch in modo più tempestivo. Da non sottovalutare però la diminuzione dei costi delle batterie e la crescita dell'apprezzamento dei consumatori.

Nel 2030 la quota di mercato delle auto diesel si attesterà sul 4%, mentre quella delle benzina passerà dal 78% attuale al 44%. Il mix di BEV (battery electric vehicle), plug-in PHEV (plug-in hybrid electric vehicle, HEV (hybrid electriv vehicle) e ibride leggere MHEV ( mild hybrid electric vehicle) dominerà il mercato, anche se le percentuali potranno ovviamente variare in modo sensibile da Paese a Paese.

Al momento non si sa ancora se questo potrà contribuire a ridurre in maniera sensibile le emissioni di gas serra, in quanto l'assenza di gas di scarico delle EV sarebbe in parte compensata dalla maggiore emissione di CO2 per assemblarle. L'impatto però è destinato ad essere comunque positivo, poiché la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili andrà ad aumentare in modo importante entro la fine del decennio.

Al momento è Tesla il brand di EV di maggiore successo, lo testimoniano le vendite sempre più promettenti e il distacco tecnologico rispetto ai marchi automobilistici tradizionali.