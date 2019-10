Le auto elettriche potrebbero salvare le vite di molti cinesi

Uno studio recente, pubblicato per Nature Sustainability, afferma che sostituire il parco auto attuale della Cina con una nuova flotta completamente elettrica, potrebbe salvare innumerevoli vite.

"L'elettrificazione della flotta in Cina potrebbe avere benefici maggiori rispetto a un netto miglioramento del clima nella prossima decade, e dovrebbe essere realizzata dai politici, che possono attuare strategie convenienti allo sviluppo delle EV."

La Cina è attualmente il più grande mercato di auto elettriche al mondo. Il settore è in forte crescita e infatti durante il corso del 2018 si è registrato un +79% nelle vendite complessive, anche grazie al supporto statale, che grazie agli incentivi ha indirizzato al meglio i consumatori. La situazione nel 2019 è però peggiorata perché, nonostante nei primi mesi dell'anno la crescita non si sia interrotta, non si può dire lo stesso per gli ultimi, di mesi. Il governo Cinese ha deciso di interrompere i sussidi verso la fine di Giugno, contribuendo ad una forte flessione del mercato, colpendo soprattutto le ibride.

Per giustificare l'azione alcune alte cariche hanno affermato che in molti si sono approfittati degli incentivi, falsificando tantissime vendite e quindi vanificando l'azione positiva. Lo studio di Nature Sustainability ha però affermato che bisogna trovare altri modi per ottenere lo stesso risultato:"Elettrificare il 27% del parco auto privato e una proporzione maggiore di quello relativo ai veicoli commerciali ridurrebbe velocemente la concentrazione annuale di polveri sottili, di diossido di azoto e le concentrazioni estive di ozono entro il 2030. Uno scenario simile garantirebbe una riduzione nel numero di morti premature annuali nello Stato di 17.456."

K. Max Zhang, co-autore dello studio, ha poi aggiunto che la Cina non ha mai preso in considerazione l'espansione della flotta elettrica in chiave di riduzione delle emissioni. Secondo lui gli sforzi del governo sono deboli, e lo scopo della ricerca è quello di migliorare la consapevolezza della gente.

Le popolazione però sta dimostrando forte interesse per i nuovi tipi di alimentazione, infatti una manciata di aziende (tra le quali Tesla) sta riscuotendo un grosso successo negli ultimi tempi.