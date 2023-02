Le auto elettriche potrebbero diventare dei 'blocchi stradali': in Florida monta la paura

Jonathan Martin, senatore dello Stato della Florida, si è detto molto preoccupato dal fatto che le auto elettriche possano diventare dei 'blocchi stradali', di conseguenza avrebbe chiesto delle limitazioni del loro uso in determinate situazioni.

Secondo lo stesso Martin, così come riferito a CBS News, le auto elettriche potrebbero diventare dei “posti di blocco” in particolare durante le evacuazioni di emergenza: “Con un paio di tizi dietro di te - ha spiegato - non puoi uscire dall'auto e spingerla a lato della strada. Il traffico rimane bloccato. E quello che potrebbe sembrare un viaggio di due ore potrebbe trasformarsi in un viaggio di otto ore. La mia preoccupazione – ha aggiunto - è che non ci sia un'infrastruttura attualmente disponibile nello stato della Florida per gestire la quantità di veicoli elettrici che potrebbero essere utilizzati per l'evacuazione, durante un periodo di emergenza", facendo riferimento anche alle stazioni di ricarica che a suo modo di vedere scarseggiano nello Stato.

Martin non sta parlando di uno scenario apocalittico tipo invasione zombie, ma semplicemente di un'evacuazione, che oltre oceano è spesso all'ordine del giorno in caso ad esempio di vasti incendi o calamità naturali come tornado o uragani.

In ogni caso gli addetti ai lavori fanno notare come, un'eventuale auto elettrica in panne sulla strada, così come una vettura che rimane senza benzina, può essere raggiunta e ricaricata. "Alcune delle cose che stiamo esaminando – ha fatto sapere uno dei direttori della tecnologia del Dipartimento dei trasporti della Florida, Trey Tillander - sono i caricabatterie portatili per veicoli elettrici. Quindi, se un veicolo elettrico si scarica, ci sono le tecnologie. Abbiamo i nostri Road Ranger. Abbiamo i nostri veicoli di assistenza di emergenza che schieriamo durante l'evacuazione di un uragano che hanno anche il gas. Dobbiamo fornire lo stesso livello di servizio ai veicoli elettrici. E i veicoli elettrici non hanno rappresentato un grosso rischio fino ad ora per gli sfollati. Non si sono ancora verificate situazioni di blocchi stradale di massa, quindi la richiesta del senatore sembra a dir poco infondata. Come menziona il rapporto della CBS, lo stato non ha avuto problemi significativi durante l'evacuazione dell'uragano Ian dell'anno scorso'".

La CBS ha comunque specificato che all'epoca di Ian i veicoli elettrici erano l'1 per cento del totale, mentre entro il 2040 in Florida circolerà fra il 10 e il 35% di auto green del totale.

In attesa di capire come evolverà la vicenda, continua ad aumentare il partito contrario alle auto elettriche, a cominciare dalle officine, preoccupate che una su due possa chiudere. Inoltre, secondo Federmanager, l'Italia sarebbe il Paese più a rischio con le auto elettriche a partire dal 2035.