Auto elettriche, in Polonia hanno le targhe verdi: ecco perché è un'ottima idea

Sono molti i Paesi dell'Unione Europea e non, che hanno deciso di adottare delle targhe ad hoc per le auto elettriche. L'esempio forse più interessante è quella della Polonia, dove gli EV circolano con una bella targa di colore verde chiaro.

Come mai? Potrebbe chiedere qualcuno. Domanda lecita e rispondere è cortesia. Semplicemente le auto elettriche vengono immediatamente riconosciute e possono evidentemente permettere alle forze dell'ordine, a cominciare da vigili urbani e polizia stradale, di capire al volo se una vettura può circolare in determinate zone a traffico limitato dove un'auto a zero emissioni può tranquillamente passare, a differenza di una vettura con motore a combustione termica.

La foto che trovate qui sopra è stata postata da un utente sul gruppo Facebook “Quelli che viaggiano in elettrico” e mostra una Smart ma anche una Nissan Leaf e una Tesla con appunto la targa verde.

L'idea è semplice quanto geniale e permette anche di stanare subito i furbetti dei parcheggi, coloro che con il motore a benzina o diesel lasciano l'auto alle colonnine di ricarica, ovviamente senza poterlo fare.

Sono purtroppo all'ordine del giorno i casi e di recente aveva fatto il giro del web il Range Rover di un furbetto italiano multato in Svizzera. Si riuscirà mai ad adottare una soluzione del genere anche nel nostro Paese?

Al momento appare molto complicato anche perchè le auto elettriche pesano solo il 3,9 per cento del mercato in Italia contro l'83% della Norvegia, numeri ancora troppo bassi (purtroppo) per permettere una qualche minima rivoluzione.

In ogni caso la Polonia non è l'unica nazione che ha scelto questo escamotage per rendere subito riconoscibili i veicoli green. Anche in Austria e Regno Unito hanno optato per una soluzione simile, così come in Cina, Ungherina e Romania, mentre in Germania le auto a zero emissioni hanno una E alla fine della targa ben visibile.