Quanto costa l'Audi Q5 Plug-in Hybrid? È tra le PHEV più vendute d'Italia

Denominata Audi Q5 TFSI e, la versione Plug-in Hybrid del SUV dei quattro anelli ricopre attualmente la quinta posizione della classifica delle PHEV più vendute in Italia a settembre 2023. Questo SUV di medie dimensioni combina lusso e sportività con la sua trazione integrale quattro ultra e la possibilità di viaggiare in modalità puramente elettrica.

In gamma sono presenti due telai, SUV standard e Sportback, le caratteristiche tecniche però non cambiano. Abbiamo una potenza complessiva di 270 kW/367 CV e 500 Nm di coppia, un sistema ibrido che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Ciò che cambia - anche se leggermente - fra il SUV standard e la Sportback è l’autonomia Full Electric: la variante SUV classica offre 56-60 km di range, la Sportback 56-59 km, almeno secondo i dati dichiarati. È molto probabile che nel mondo reale la differenza non si noti. L’autonomia è calcolata secondo il ciclo WLTP con cerchi da 18 pollici a 21 pollici.

Il design di Audi Q5 è caratterizzato da elementi sportivi all'interno di un concetto di SUV che non disdegna l'uso cittadino. Il frontale si distingue per le ampie prese d'aria e la griglia Singleframe ottagonale, con listelli verticali, la parte posteriore della vettura presenta invece terminali trapezoidali, un diffusore con finiture orizzontali e un listello cromato che collega i gruppi ottici posteriori. Ecco invece le foto spia della prossima versione di Audi Q5.

Gli interni sono degni del segmento premium che Audi Q5 rappresenta. I sedili offrono una funzione di massaggio e gli ambienti interni possono essere personalizzati grazie al sistema di illuminazione interna, disponibile come optional o incluso di serie con il pacchetto per interni design selection. Quasi superfluo aggiungere la piena connettività dell'auto che include un sistema di navigazione connesso che permette di avere sempre le informazioni a portata di mano, come - ad esempio - sapere sempre gli orari di apertura e chiusura dei principali servizi disponibili in zona.

La nuova Audi Q5 TFSI e Plug-in Hybrid con telaio SUV standard è disponibile a partire da 62.150 euro, la Q5 Sportback TFSI e invece parte da 66.800 euro. Visto il loro prezzo, purtroppo non sono compatibili con l’attuale Ecobonus per le auto PHEV.