Quanto costa l'Audi Q3 Plug-in Hybrid: nella Top 5 di settembre grazie all'Ecobonus

Dopo aver visto i prezzi della sorella Audi Q5 TFSI e Plug-in Hybrid, al quinto posto della classifica PHEV di settembre 2023 in Italia, è arrivato il momento di scoprire quanto costa l’Audi Q3 TFSI e, quarta PHEV più venduta il mese scorso.

Come nel caso della Q5 TFSI e, anche l’Audi Q3 Plug-in Hybrid è presente sul mercato italiano con due telai differenti: SUV e Sportback. Le caratteristiche tecniche non cambiano, così come l’autonomia Full Electric è praticamente identica nel mondo reale: abbiamo un sistema ibrido da 180 kW/245 CV complessivi, con l’accelerazione 0-100 km/h possibile in 7,3 secondi. L’Audi Q3 45 TFSI e promette 51-59 km di autonomia solo elettrica, la Q3 Sportback 45 TFSI e dichiara invece 52-58 km.

Anche se a breve dobbiamo aspettarci un, al link che segue infatti trovate le foto spia di nuova Audi Q3 2024 , andiamo a scoprire quanto costa oggi la Q3 Plug-in Hybrid.

Basandosi sui modelli di partenza, la Q3 45 TFSI e costa da 49.600 euro a salire, un prezzo che può cambiare ovviamente a seconda dell’allestimento e degli optional. Guardando alla Q3 Sportback 45 TFSI e il prezzo sale 53.300 euro. Entrambe le versioni sono compatibili con l’Ecobonus 2023 per auto con emissioni di CO2 comprese fra 21 e 60 g/km. Per saperne di più al link che segue trovate tutte le Audi compatibili con l’Ecobonus 2023.