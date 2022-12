Le auto elettriche pesano troppo e i parcheggi rischiano di crollare: è allarme in UK

Fra i problemi principali che le case automobilistiche devono affrontare quando vogliono produrre un'auto elettrica vi è senza dubbio tenere a bada il peso della stessa. Tutta colpa delle enormi batterie che bisogna appunto installare sui veicoli per permettere un'autonomia di svariate centinaia di chilometri.

Del resto un'auto green deve poter viaggiare a lungo prima di fermarsi a ricaricare, altrimenti si rischia di creare fin troppe problematiche ai possessori delle stesse. Se è vero che rispetto a pochi anni fa sono stati fatti enormi passi in avanti, a oggi il corpo batterie pesa ancora moltissimo, di conseguenza tutta la catena di produzione deve essere adattata a tale aspetto non da poco, a cominciare dagli pneumatici, che devono essere specifici per gli EV. A riguardo Hankook ha recentemente presentato gli iON, pensati appunto per supportare il maggior peso delle green.

Un problema non da poco quello del peso, e lo sa bene anche la British Parking Assosiation, l'associazione dei parcheggi della Gran Bretagna, che negli scorsi giorni ha lanciato l'allarme. I parcheggi multipiano sono stati realizzati per sopportare un determinato peso, ma con la diffusione delle auto elettriche si rischia di sovraccaricare troppo le strutture. Il problema si ha in particolare nei parcheggi multipiano e gli autosilo, che ospitano centinaia di vetture e il cui peso può rappresentare un serio problema.

Oltremanica vi sono 6.000 parcheggi multipiano e la loro realizzazione è stata portata a termine negli anni '70, sulla base del peso delle automobili di 50 anni fa. Per evitare il peggio l’Institute of Structural Engineers ha fatto sapere che verranno aggiornate immediatamente le linee guida per la progettazione dei parcheggi, pubblicate fin dal gennaio del 2023, con l'aggiunta del rafforzamento delle strutture esistenti.

Chris Whapples, ingegnere civile e membro della British Parking Assosiation, ha commentato: “Quando vedi i pesi dei veicoli che escono dalle fabbriche, inizi a chiederti se gli standard esistenti siano adeguati. Se i veicoli pesano più di quanto la struttura è originariamente progettata a sopportare, gli effetti possono essere catastrofici. Non abbiamo ancora avuto un incidente, ma sospetto che sia solo una questione di tempo”. In attesa di capire come evolverà la vicenda e se la stessa attenzione verrà riposta anche ai parcheggi italiani, le green continuano senza dubbio a far discutere. Se da una parte alcuni le “boicottano”, sono molti i sostenitori delle stesse per via dei numerosi vantaggi offerti, a cominciare da alcune polizze assicurative più basse proprio per le auto elettriche.