Auto elettriche: perché i nomi sono degli incomprensibili scioglilingua?

Nell'industria automobilistica il nome di una vettura può contribuire al suo successo o determinarne il fallimento. Alcuni nomi sono diventati leggendari, formando in alcuni casi un brand a sé, come DS e Cupra. Altri nomi sono altisonanti quanto il marchio che le produce, come ad esempio la Porsche 911, in vendita dal 1964.

Con il mercato delle elettriche in forte aumento si sono sviluppate due scuole di pensiero: alcune case costruttrici puntano su marchi consolidati applicati alle nuove EV, come la Ford Mustang Mach-E, mentre in altri casi vengono proposti nomi esotici che profumano di silicio e innovazione.

Ad esempio, Toyota ha presentato la prima auto elettrica per il mercato di massa nel 2022. Il nome? bZ4X. Se si amano i nomi criptici, si potrà sicuramente apprezzare la Honda e:Ny1. L’elettrificazione ha portato anche confusione nella gamma di alcune case: molte EV sono contraddistinte dalla lettera “E”, così Jaguar ha pensato bene di battezzare il SUV con motore termico E-Pace e la controparte elettrica I-Pace.

Secondo David Placek, fondatore di Lexicon Branding, i nomi delle elettriche non sono all’altezza dei prodotti stessi. Stando a Placek, un nome deve essere memorabile, degno di nota e distintivo all’interno della categoria di mercato; nel caso delle elettriche afferma che il branding porta a nomi che sono troppo legati tradizione o così distanti da risultare non memorabili.

In alcuni casi, il nome scelto risulterà datato nel giro di qualche anno. Pensiamo alla Kia EV6: quando la maggior parte dei veicoli in commercio saranno elettrici, sottolineare l’elettricità nel nome suonerà ridondante. Mercedes e Audi hanno adottato un approccio schematico che ha portato a prodotti con nomi troppo simili: il marchio dei quattro cerchi ha una sfilza di “E-tron” nella gamma mentre Mercedes potrebbe generare confusione nel consumatore con i suoi modelli EQS, EQA, EBQ, EQE, EQS SUV, EQB SUV, EQE SUV.

Secondo Placek, ci sono nomi interessanti tra le auto elettriche: Hyundai Ioniq suona bene, così come Lucid Air (nota: il branding è stato gestito dalla stessa Lexicon), Porsche Taycan è un nome che evoca velocità e potenza, mentre Nissan Ariya porta il consumatore a pensare alla nobiltà e all’eleganza. (immagine copertina: Toyota bZ4X)