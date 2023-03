Auto elettriche, ecco perché in Germania la loro popolarità è in calo

Le auto elettriche sono in forte calo in Germania, e la loro popolarità sta diminuendo. A spiegarlo è una ricerca commissionata da Targobank ed eseguita da Forsa, secondo cui i tedeschi preferiscono le auto a benzina agli EV.

Nulla di particolarmente eclatante ma ciò spiegherebbe anche il recente ostracismo dei tedeschi nei confronti del ban dell'Ue a benzina e diesel dal 2035, che nella giornata di sabato è stato in parte modificato. L'Ue ha infatti trovato l'accordo con la Germania sugli e-fuel, e così facendo i motori termici continueranno ad avere vita.

Sia chiaro, i propulsori a benzina e diesel non esisteranno più nelle auto nuove dal 2035, ma il sentiment del popolo tedesco ha senza dubbio indotto Berlino a trovare una linea parallela agli elettrici.

Da un recente sondaggio della tv ARD, il 67% dei tedeschi si era detto contrario all'elettrico e l'ultimo sondaggio mostra che solo il 39% degli intervistati afferma di voler "prenderebbe in considerazione l'acquisto di un veicolo elettrico prima o poi", dato che nel 2022 era pari al 44%, quindi in decrescita di cinque punti.

In calo anche la popolarità delle ibride: il 18% degli intervistati nel 2022 e il 15% nel 2023. Per quanto riguarda invece l'intenzione di acquistare subito un veicolo elettrico, la percentuale attuale è del 16% contro il 17 del 2022. Sorprende inoltre il fatto che il 57% degli intervistati tema dei danni ambientali a causa della produzione e della lavorazione delle batterie, una sorta di paradosso in quanto gli EV sono stati realizzati proprio per ridurre l'impatto sull'ambiente, oltre che ovviamente l'azzeramento delle emissioni di CO2.

Infine quasi la metà degli intervistati, precisamente il 49%, pensa che i veicoli elettrici non dureranno quanto le auto con il motore endotermico. Per correttezza d'informazione va detto che sulle auto elettriche circolano moltissime fake news e Jaguar ha voluto sfatarle tutte attraverso un opuscolo informativo scaricabile anche in versione digitale.