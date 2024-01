Auto elettriche, ecco perchè 20.000 euro può essere il prezzo della svolta

Si è chiuso pochi giorni fa il 2023 di conseguenza è stato possibile stilare la classifica delle 10 auto più vendute nell'anno passato. Poche sorprese, visto che al primo posto si è piazzata la mitica Fiat Panda, facendo il vuoto dietro di se.

Analizzando la Top 10 delle più vendute emerge chiaramente come gli italiani abbiano puntato su auto soprattutto low cost e dalle dimensioni contenute.

La più economica è stata la Dacia Sandero, in seconda posizione in quanto a vendite e con un prezzo base attorno ai 10.700 euro, mentre la più cara è stata la Volkswagen T-Roc, che ha un prezzo d'attacco di circa 29mila euro.

Di mezzo troviamo la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon, in vendita rispettivamente a 14.500 e 16.000 euro, salvo la recente promo che dal primo gennaio 2024 permette, tramite il Bonus Tricolore, di acquistare Fiat Panda a meno di 10mila euro.

Low cost anche la Fiat 500, la Dacia Duster e la Citroen C3 (vecchio modello), mentre superano i 20mila euro, nella top 10 delle auto più vendute, solamente altre tre auto oltre alla sopracitata T-Roc, leggasi la Toyota Yaris Cross (27mila euro circa), la Renault Captur a quota 21.300 euro e infine la Ford Puma a 26.200 euro.

Facendo la media delle dieci auto che hanno spopolato in Italia nel 2023 emerge la cifra di 19.477 euro. Non può essere considerato un riferimento in assoluto ma tenendo conto degli importanti volumi di vendita delle dieci vetture suddette, rappresenta senza dubbio un dato importante: di media gli italiani hanno speso circa 20mila euro per acquistare un'auto.

Si tratta di una cifra non casuale a cui le case automobilistiche stanno puntando per quanto riguarda le proprie auto elettriche. Basti pensare che la nuova Renault Twingo che uscirà nel 2026 avrà proprio quel prezzo d'attacco e la stessa cifra dovrebbe costare la Fiat Panda in uscita questa estate.

Anche la Citroen e-C3 dovrebbe presentare una versione con una batteria meno “capiente” e dal prezzo di 20mila euro. Insomma, può essere davvero questa la cifra per cui non sentiremo più la classica frase: “Le auto elettriche costano troppo”?. Noi pensiamo proprio di sì.