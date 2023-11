Auto elettriche: 'Per 64% italiani sono un lusso, 47% intende acquistare ancora termico'

Legambiente e Ipsos hanno pubblicato negli scorsi giorni l'’Osservatorio 2023 Stili di mobilità, in cui viene analizzato anche l'interesse verso l'auto elettrica da parte degli automobilisti italiani: i dati emersi sono in chiaro scuro.

La prima cosa che salta all'occhio e che il 49 per cento degli italiani, quindi quasi uno su due, è intenzionato a cambiare auto nel giro di 1/2 anni, ma il tipo di auto considerata è solo per il 25 per cento elettrica.

La scelta maggiore ricade sulle motorizzazioni classiche, a cominciare da benzina, diesel, quindi metano e GPL, per un totale del 47 per cento, mentre il 29 punta sulle ibride. Perchè gli italiani preferiscono quindi un'auto tradizionale? Il driver principale resta il prezzo, e il 29 per cento ha risposto "costa meno".

Ad oggi i listini sono visti ancora come una barriera importante che separa l'automobilista medio dall'uso degli EV, e a riguardo va segnalato che in Italia vi sono solo 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35mila euro.

Il secondo driver (28%), è l'autonomia: "le auto tradizionali hanno un'autonomia generalmente più ampia rispetto alle auto elettriche", la risposta al sondaggio di Legambiente e Ipsos. Al 24 per cento la paura di non trovare delle stazioni di ricarica rapida, e infine, solo al 15 per cento, le prestazioni, specificando che "le auto tradizionali hanno maggiore potenza e accelerazione rispetto alle auto elettriche", cosa assolutamente non vera visto che è noto e risaputo come le green abbiano uno spunto a dir poco invidiabile e anche potenze a volte inaudite, vedi la Rimac Nevera, l'auto da Guiness dei primati, con circa 1.900 cavalli sotto al cofano.

In merito invece a coloro che sono maggiormente propensi ad acquistare green spicca su tutti il fatto che inquini meno (32%), quindi i costi operativi inferiori (20%), le tecnologie più avanzate (14%), incentivi fiscali al 14%, la paura di non poter circolare più a breve con le auto classiche (12 per cento), e infine il 7 per cento ha risposto per le migliori prestazioni.

Il 64% degli intervistati considera "L’auto elettrica un lusso che poche persone possono permettersi". Il 57 per cento invece ritiene insufficiente la diffusione delle colonnine, mentre per il 36 per cento è giusto "accelerare l’elettrificazione dei trasporti, anche se questo ha dei costi economici".