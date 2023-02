Auto elettriche, nessuno parla del vero problema: quanto dureranno le batterie?

Le auto elettriche sono al centro del dibattito in tv o sui media, soprattutto in questi giorni dopo che l'Ue ha ufficializzato lo stop del diesel e della benzina dal 2035. Fra i tanti argomenti di discussione però, sono pochi coloro che sembrano affrontare uno dei problemi che potrebbero sorgere nei prossimi anni, ovvero, la durata della batteria.

Sulla vicenda ha posto l'accento il collega Mauro Tedeschini di Vaio Elettrico, sottolineando il fatto che nessuno, ora come ora, sa dire quanto si potrà utilizzare la batteria di un'auto elettrica, e quando saremo costretti a cambiarla.

Come è noto le batterie sono tutt'altro che infinite, e ne sanno qualcosa i nostri smartphone e i nostri computer portatili che a furia di ricariche registrano un degrado della batteria nel giro di pochi anni. Tutto fa pensare che lo stesso possa accadere anche sulle auto, dove tra l'altro vi è installata una tecnologia dalle dimensioni notevoli e soprattutto esposta al clima esterno quindi caldo, freddo, pioggia, neve, sale, vento, sabbia, sporco e via discorrendo.

Tedeschini, possessore di una Renault Zoe elettrica da 52 kWh, ha raccontato: “Anch’io come tanti ho fatto il check-up delle batterie, a 2 anni dall’acquisto, nella concessionaria Renault che mi ha venduto l’auto. Non sono uno che fa tanti km: ero a 12.015. E il verdetto è stato che la capacità delle celle era scesa al 93,8%. Quindi: 6,2% di perdita in un tempo e in un chilometraggio piuttosto contenuti, pari a circa 25 km su un totale di 395. L’addetto dell’assistenza ha fatto un commento del genere: ottimo dato, tutto a posto”, ed in effetti il dato non sembra negativo, tenendo conto delle esperienze di altri automobilisti.

Il collega prosegue: “Ora: sappiamo dall’esperienza altrui che in genere la perdita è più marcata nel corso dei primi due anni, poi ci si assesta su cali minori. E sappiamo anche che la durata delle celle dipende anche dal tipo di ricarica e da altro: usare sempre colonnine DC non aiuta. Così come non giova lasciare l’auto ferma a lungo con la batteria sotto al 20% o sopra all’80%”.

La domanda però sorge spontanea: in che stato sarà la batteria della nostra auto fra qualche anno? Una questione lecita non soltanto tenendo conto dell'efficienza della stessa, quanto anche in un'ottica di rivendita dell'auto: chi acquisterà mai una vettura con la batteria a terra quindi da sostituire? “Mi sembra – conclude Tedeschini - che ci sia molta enfasi su altri presunti limiti dell’elettrico, mentre si parla poco dei progressi necessari in questo campo”. Quanto potrà quindi durare una batteria di un'auto elettrica? Secondo uno dei fondatori di Tesla le previsioni sono comunque ottime ma al momento stiamo parlando di ipotesi, e di certezze non ve ne sono.