Auto elettriche e parcheggi sotterranei: un supermercato italiano ha vietato l'accesso

Se avete letto il nostro articolo Conviene comprare un’auto GPL nel 2024?, o comunque siete informati su questa alimentazione, già sapete che con queste vetture non è possibile parcheggiare oltre il primo piano interrato. Ora divieti simili iniziano a spuntare anche per le auto elettriche...

Il motivo, per entrambe le alimentazioni, riguarda ovviamente la sicurezza. Le auto GPL, avendo a bordo delle bombole sotto pressione, potrebbero esplodere e fare autentici disastri nei parcheggi interrati, con Vigili del Fuoco e ambulanze che potrebbero avere parecchi problemi a intervenire diversi livelli sottoterra. Ebbene tali divieti stanno spuntando anche per le auto elettriche, un lettore di VaiElettrico ha ad esempio segnalato che al parcheggio coperto di un nuovo Eurospin di Posillipo, quartiere residenziale di Napoli, è spuntato un cartello di divieto di accesso per gli EV. È normale una cosa simile? C’è una legge che permette un tale divieto?

A oggi, in Italia ma non solo, non esiste alcuna normativa che vieti l’accesso alle auto elettriche presso i parcheggi coperti. I rischi di incendio sono teoricamente inferiori a quelli delle auto GPL, tuttavia un incendio scaturito da un EV potrebbe essere più difficile da domare rispetto a un altro proveniente da un’auto termica. Sulla carta dunque non sarebbe necessario oppure obbligatorio vietare l’accesso agli EV presso i parcheggi coperti, tuttavia trattandosi di aree private ogni azienda può decidere in maniera autonoma cosa fare e cosa vietare. In sintesi: non tutti i parcheggi coperti hanno l’obbligo di vietare l’accesso alle auto elettriche, se un’azienda privata però vuole aggiungere il divieto per motivi di sicurezza può farlo senza alcun problema.

A quanto pare in Germania esistono parcheggi vietati alle auto elettriche e persino alle ibride, che comunque a bordo montano una batteria. Per maggiore chiarezza sarebbe meglio che l’UE riuscisse a esprimersi in materia, così che tutte le strutture interrate possano avere linee guida comuni, altrimenti il rischio è di creare una sorta di Far West con gli utenti tenuti a controllare le regole di ogni singolo parcheggio.