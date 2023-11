Auto elettriche ottobre 2023, in Francia Dacia Spring batte la Tesla Model Y

Nel mese di ottobre, la Dacia Spring è diventata l'auto elettrica più venduta in Francia, superando anche la Tesla Model Y (vi abbiamo anche ricordato di recente quanto costa la Dacia Sandero a fine anno). Ecco quali potrebbero essere alcune ragioni di questo risultato.

In modo quasi lapalissiano non possiamo non citare il prezzo molto conveniente di Dacia Spring che si è attesto intorno ai 20.800 euro al netto degli aiuti statali. Attualmente è la scelta elettrica più accessibile sul mercato. La Spring inoltre ha goduto di un costante successo che ha portato a una brand awareness tale da tenere l'interesse del pubblico sempre alto.

Certamente i bonus statali, come già accennato, hanno inciso non poco. Le nuove politiche per il 2024 consistevano infatti in uno sconto di ben 5.000 euro per ordini prima del 15 dicembre 2023 incoraggiando i clienti a effettuare molti ordini in quest'ultimo periodo. Riguardo al prossimo anno vi abbiamo anche già mostrato come sarà la nuova versione di Dacia Spring.

Infine, il mercato delle auto elettriche in Francia è in crescita, con una quota di immatricolazioni che è aumentata al 16,7% nel mese di ottobre. Questo indica un crescente interesse verso le auto elettriche da parte dei consumatori francesi e una direzione che ormai sembra essere netta.