Auto elettriche, Olanda valuta chiusura temporanea della rete di ricarica per congestione

Le auto elettriche offrono sicuramente diversi vantaggi, ad esempio non emettono emissioni dirette e hanno tutta la coppia subito disponibile. Ogni anno che passa sono sempre più avanzate e tecnologiche, la rete elettrica però non si sta sviluppando alla stessa velocità - come si stanno accorgendo nella città di Utrecht, nei Paesi Bassi.

Ecco, infatti, cosa sta succedendo: nella città la rete è talmente congestionata che il Comune sta valutando la possibilità di disattivare temporaneamente le stazioni di ricarica nelle ore di maggiore congestione. Qualora la situazione dovesse peggiorare, si potrebbe valutare anche una disattivazione a tempo indeterminato nelle ore più complesse. L’idea, partorita dal gestore della rete Stedin, prevede infatti la disattivazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici tra le 16 e le 21 nei giorni festivi. Molte auto elettriche in ricarica nello stesso momento sarebbero infatti in grado di congestionare la rete al punto da arrecare problemi ad abitazioni, uffici e negozi, cosa che la municipalità vuole assolutamente scongiurare.

Per ora il blocco non è ancora attivo, la potenza erogata dalle stazioni di ricarica è però stata abbassata, significa che i tempi di ricarica si allungano rispetto al solito (vi siete mai chiesti in quanto tempo carica un’auto elettrica?). Qualora le cose dovessero peggiorare, si è dunque pronti a disattivare le colonnine nelle ore di picco. Politicamente parlando, i partiti che più si oppongono all’utilizzo delle auto elettriche a Utrecht hanno persino pensato di bandire i mezzi elettrici dal centro città, nei Paesi Bassi il mondo si è insomma capovolto - poiché di solito succede il contrario, si bloccano le auto termiche perché inquinano e si spinge l’uso dell’elettrico perché green. Al di là di come la si pensi sulle auto elettriche, il caso Utrecht sposta sicuramente l’attenzione sulla qualità della rete e sul fabbisogno energetico che gli EV richiederanno negli anni a venire, con cifre destinate a salire vertiginosamente.

