Auto elettriche, occhio ai cavi presi online: 'Se economici potrebbero essere pericolosi'

Se avete un'auto elettrica avrete obbligatoriamente anche un cavo di ricarica, lo strumento che permette di collegare la batteria del vostro mezzo, tramite porta dedicata, alla colonnina. Attenzione però a quello che utilizzate.

Secondo una ricerca realizzata da Electrical Safety First, pubblicata da Autocar, ci sono alcuni cavi per ricaricare le auto, che costano pochi euro ma che possono surriscaldarsi e provocare persino una scossa.

A proposito, sapete quanto può durare una batteria di un'auto elettrica? Forse molto di più di quanto pensiate, ma nel frattempo sempre meglio agire con prudenza durante le operazione di alimentazione.

"Ricaricare l'auto non dovrebbe mai mettere a rischio il proprietario – le parole di Lesley Rudd, amministratore delegato di ESF - ma i dispositivi che abbiamo trovato in vendita tramite i mercati online rischiano di trasformare questa attività quotidiana in un potenziale pericolo".

Secondo lo studio circa un terzo dei possessori di auto elettriche acquista cavi di ricarica online per risparmiare denaro, ma molto di essi sarebbero di scarsa qualità.



Rudd ha specificato: “Amazon ed eBay sono riconosciuti dalla legge solo come piattaforma e non come rivenditore. Di conseguenza non sono legalmente obbligati a prendere misure ragionevoli per garantire che le merci vendute tramite la loro piattaforma siano sicure allo stesso modo di quanto facciano i rivenditori fisici. Ecco perché stiamo esortando il governo del Regno Unito a presentare leggi che costringano i mercati online ad adottare misure per garantire che le merci vendute tramite la loro piattaforma siano sicure. Fino ad allora, quando si sceglie un cavo di ricarica per i propri auto, gli automobilisti dovrebbero acquistare solo da un rivenditore rispettabile di cui si fidano".

In risposta un portavoce di Ebay ha spiegato: "Adottiamo un approccio proattivo per proteggere i nostri utenti. Abbiamo rimosso gli articoli che Electrical Safety First ci ha segnalato". Così invece Amazon: "La sicurezza è una priorità assoluta e richiediamo che tutti i prodotti nel nostro negozio siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili. Abbiamo rimosso questi prodotti e stiamo indagando".

Chris Montgomery, direttore di EV Chargers Direct, ha aggiunto che questi cavi sono per la maggior parte costruiti in Cina, dove è in corso una guerra di prezzi sulle auto elettriche, aggiungendo che gli stessi cavi potrebbero non essere inoltre sufficientemente impermeabili, resistenti ai raggi UV e alle intemperie o avere l'approvazione TÜV e CE.