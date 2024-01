Auto elettriche in Norvegia, 2023 da record: l'82,4% del mercato delle vetture è green

La Norvegia, si sa, va per conto suo, anche nell'industria elettrica e nella sua mobilità. I nuovi dati proveniente direttamente dalla Federazione Stradale Norvegese, affermano che l'82,4% delle nuove auto vendute nel paese sono auto completamente elettriche, con un aumento del 79% rispetto all'anno precedente.

Pare anche che il trend europeo sia più che positivo, dal momento che chi compra elettrico non torna in dietro, e più si va a nord nel continente e più le auto a batteria con una costante.

In particolare, sono state Tesla, Toyota e Volkswagen a dominare il mercato norvegese, con la Model Y che ha rappresentato quasi un quinto delle nuove vendite. Questo indica una forte preferenza per i marchi e i modelli che offrono tecnologie avanzate e "prestazioni ecologiche": il mix, a quanto pare, perfetto per gli abitanti del Nord Europa.

Non è certo una novità, del resto, che da quelle parti ormai la corsa alla transizione ecologica sia una priorità assoluta. Da anni la Norvegia ha dimostrato un impegno deciso verso la sostenibilità ambientale, annunciando l'intenzione di porre fine alla vendita di nuove auto a benzina e diesel entro il 2025.

Tra l'altro ricordiamo anche che gli incentivi alle auto elettriche in Norvegia rendono quest'ultime più convenienti rispetto alle controparti termiche.