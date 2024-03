Vendite elettriche a rilento, per Polestar 'utenti troppo spaventati dal cambiamento'

E' colpa degli automobilisti se le auto elettriche non stanno “esplodendo” come si pensava. Parola di Thomas Ingenlath, il CEO del marchio di automobili a batteria Polestar.

Parlando negli scorsi giorni con la stampa britannica, Ingenlath ha spiegato che la maggior parte dei possessori di auto sono “spaventati dal cambiamento”, e questa loro paura sta ovviamente rallentando il cambiamento e l'adozione delle green.

Secondo lo stesso CEO di quella che da molti è considerata la “Tesla europea”, acquistare un'auto a zero emissioni vuol dire oggi “essere aperti all’innovazione e alla tecnologia del futuro. Vedo troppe persone – ha aggiunto - esitare e avere paura del cambiamento e questa non è una buona ricetta per il futuro”.

Il numero uno di Polestar ha puntato il dito anche contro i colleghi che stanno rallentando i piani di elettrificazione e che a suo modo di vedere stanno cadendo in una “trappola”. Il riferimento è a tutte quelle che aziende che hanno chiuso il 2023 al di sotto delle attese per quanto riguarda il green e che ora guardano con cautela all'anno da poco iniziato, come ad esempio Mercedes, secondo cui “Siamo stati fin troppo ottimisti verso le elettriche”, senza dimenticare di altri marchi blasonati come Land Rover, Ford, Aston Martin e via discorrendo.

“Ci sono una minaccia e un pericolo incredibili se non si abbraccia l'innovazione futura e non si crede in quella tecnologia – ha proseguito il numero uno di Polestar - le trasmissioni elettriche, l'innovazione nelle batterie, l'innovazione nell'elettronica e nel software moderni. Se non partecipi a questa innovazione e pensi di poter aspettare, cadi in una trappola incredibile", ha ribadito.

"Come azienda esclusivamente elettrica – ha continuato Ingenlath - siamo convinti che la propulsione elettrica sia una tecnologia superiore. Non è una questione di essere elettrici o di essere a motore a combustione: è una questione di chi ha un prodotto convincente e eccezionale. Penso decisamente che valga la pena combattere e vinceremo”.

Polestar era finita nel mirino di Jeremy Clarkson per via dell'assenza del lunotto posteriore nei modelli 4 e 5: “Lo sapete che hanno inventato gli specchi?”, aveva commentato il giornalista inglese.