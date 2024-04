Auto elettriche non per tutti? 'Troppo tecnologiche, dovrebbero farle come l'iPhone'

Che le auto elettriche non tirino in Italia è un dato di fatto. Con una quota di mercato del 2,9 per cento in questo 2024 il Bel Paese si piazza agli ultimi posti in classifica in quanto a market share delle green. Ma anche chi è propenso ad acquistare un'elettrica, o ne possiede già una, a volte storce un po' il naso.

E' il caso di Riccardo Luna, giornalista di lungo corso, che ha scritto un articolo per Repubblica negli scorsi giorni, lamentando una eccessiva complessità delle auto elettriche. Le definisce degli oggetti “Super tecnologici. Anche troppo”.

Luna ricorda come le vetture a batterie siano sostanzialmente delle auto quasi spartane, visto che non hanno troppa meccanica, non hanno il cambio e fanno pochissimo rumore “Ma invece – precisa - tutte le case automobilistiche o quasi stanno mettendo sul mercato macchine spaziali che sembrano provenire dal futuro: macchine senza pulsanti o interruttori, in cui tutto si manovra attraverso uno schermo con delle app, tutto touch e intuitivo”.

Luna pensa in particolare all'automobilista medio, a cominciare da se stesso, raccontando di aver acquistato di recente un'auto elettrica e “mi sono ritrovato a chiedermi come abbassare il volume della radio e come spegnere la vettura dopo averla parcheggiata: non sarò una cima, ok, ma ho dovuto scaricare il manuale di istruzioni sullo schermo dell’auto per scoprirlo… La tecnologia però non funziona per addizioni, funziona per sottrazione: less is more”.

Ed è a questo punto che viene citato il geniale Steve Jobs, la Apple, che di recente ha abbandonato il progetto della sua auto, e l'iPhone. “Quando Steve Jobs immaginò l’iPhone – scrive ancora Luna - disse al suo team che voleva un telefonino con un solo pulsante tramite il quale fare tutto; e poi, che non avesse bisogno di un libretto di istruzioni (ai tempi quando compravi un oggetto tecnologico, dovevi studiare un manuale prima di usarlo). Per questo l’iPhone vinse: perché la tecnologia era facile e non era troppa”.

Ecco che le auto elettriche di oggi dovrebbero copiare in qualche modo il concetto che fu alla base dell'iPhone e dell'enorme successo del melafonino in tutto il mondo: “Credo che per le auto elettriche la semplificazione arriverà introducendo l’intelligenza artificiale, tipo Chat GPT, a cui impartire comandi, cosa che alcune case automobilistiche stanno facendo”.

Dallo scorso autunno, infatti, diverse auto hanno iniziato ad introdurre Chat GPT nei propri sistemi di infotainment, e ad oggi non vi è di fatto auto nuova di fascia medio-alta che non integri l'AI nel suo sistema. “Epperò qualche pulsante, per noi boomer, lasciatelo”, conclude Luna.

Su Compressore Aria Portatile, Por Electric Air Compressor 150PSI, è uno dei più venduti di oggi.