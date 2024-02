Auto elettriche non tirano in UK? Gli ambientalisti sanno perchè 'Tutta colpa di Mr. Bean'

E' decisamente bizzarra la teoria del thinktank britannico Green Alliance, sul perchè le auto elettriche oltre Manica non siano ancora esplose: sarebbe tutta colpa di Mr. Bean, o meglio d Rowan Atkinson, l'attore inglese che interpreta appunto il noto comico dell'omonima serie tv.

Il riferimento è ad un'intervista che vi avevamo riportato anche noi, risalente allo scorso giugno, in cui Mr. Bean spiegava che le auto elettriche fossero un inganno, e tutt'altro che ecologiche.

Parole forti quelle di Rowan Atkinson, alla guida di una Yaris a idrogeno durante l'ultimo Goodwood, e che secondo Green Alliance avrebbero avuto una tale eco da poter influenzare l'opinione pubblica britannica sull'acquisto delle green.

“Uno degli articoli più dannosi (sulle auto elettriche ndr) è stato un editoriale scritto da Rowan Atkinson sul The Guardian che è stato ampiamente sfatato”, fa sapere Green Alliance, che poi aggiunge: “Sfortunatamente, i fact check non raggiungono mai la stessa ampiezza di pubblico della falsa affermazione originale, sottolineando la necessità di garantire elevati standard editoriali riguardo alla transizione a zero emissioni”.

Le parole di Rowan Atkinson vengono quindi definite delle vere e proprie fake news, le ennesime per quanto riguarda il mondo delle auto elettriche, bistrattato un po' ovunque ma soprattutto da persone che ben poco se ne intendo di elettromobilità e di green.

L'unica magra consolazione (ma davvero magra), è che le false notizie sulle auto a batteria non sono diffuse solamente nel nostro Paese ma anche in altre nazioni, compresa appunto la Gran Bretagna, considerata storicamente terra all'avanguardia e protratta verso modernità e nuove tecnologie.

Nell'articolo incriminato Mr. Bean aveva raccontato di aver cambiato idea nei confronti delle auto elettriche, sottolineando come le emissioni durante la produzione delle stesse green, compensassero qualsiasi benefico, cosa che è stata appunto smentita nei fatti.

Evidentemente per Green Alliance quelle parole ebbero una tale cassa di risonanza da bloccare le vendite in UK delle BEV: possibile?