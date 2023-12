Le auto elettriche non 'spaccano il mercato'? 'Piaccia o no, questa è l'unica direzione'

Le auto elettriche stanno crescendo costantemente di quota di mese in mese, ma non hanno ancora raggiunto quel livello di penetrazione del mercato che molti analisti e anche alcune case automobilistiche si aspettavano.

I numeri sono un po' discordanti visto che, se nelle nazioni del nord Europa, come ad esempio la Norvegia, paradiso indiscusso delle auto elettriche, ma anche la Finlandia, la Danimarca o la Svezia, il green va per la maggiore, al sud dell'Europa la situazione è differente.

A tirare le fila è purtroppo l'Italia, con il solo 3.9 per cento di peso del mercato delle auto elettriche sul totale, ma anche Spagna e Grecia non stanno regalando numeri esaltanti. Cosa fare quindi? Niente, direbbe Jose Pereira, manager di Frost & Sullivan Europe, analista del settore automotive, secondo cui è inutile cercare un Piano B, un'alternativa all'elettrico: semplicemente non c'è.

“Si tratta di un rallentamento temporaneo – spiega a WardsAuto, analizzando la domanda di green negli Stati Uniti - non penso che sia un grosso problema. L’inflazione e i tassi di interesse sono elevati, il che rende difficile il leasing e molte persone acquistano veicoli elettrici in leasing”.

L'esperto racconta che le case automobilistiche si stanno trovando “tra l’incudine e il martello perché hanno investito in questa tecnologia”. In ogni caso il futuro è segnato: “Le aziende continueranno a investire in questa tecnologia perché se si guarda al futuro, l’elettrificazione è la direzione che prenderà, che piaccia o no alla gente”.

E ancora: “La tecnologia è costosa ora, ma non appena il prezzo delle batterie scenderà diventa più economica; è solo un motore elettrico e una batteria. Quindi questa è la direzione logica, anche per il consumatore”.

Pereira rimanda al mittente anche l'idrogeno, tecnologia su cui alcune aziende come ad esempio BMW e Toyota stanno investendo: “Presenta problemi ancora peggiori dell'elettrico", afferma l'analista, respingendo anche gli e-fuel: “I processi industriali semplicemente non sono adatti alla produzione su larga scala. Quindi, a meno che le compagnie petrolifere, quelle chimiche e le raffinerie non inizino a investire miliardi per sviluppare questi processi e le catene di approvvigionamento per realizzarlo, (e ciò non accadrà) stanno investendo nel nulla”.

Secondo Pereira non è da escludere che il ban dell'Ue del 2035 possa essere posticipato, ma in ogni caso prima o poi le auto saranno full electric: “Tutti sono impegnati nell’elettricità perché l’elettricità è ovunque. L’elettricità è la strada da percorrere perché puoi ottenerla dal sole e dal vento. Stiamo parlando di un orizzonte di 50 anni e l’orizzonte di 50 anni per i trasporti sarà elettrico”, conclude.