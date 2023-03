Auto elettriche e non solo: le vetture in uscita a marzo 2023. Dall'e-208 alla Tonale PHEV

Marzo 2023 sarà un mese molto interessante per le auto elettriche e non solo. Nel corso dei prossimi 23 giorni saranno infatti diverse le vetture in uscita nel nostro Paese, e i modelli spazieranno dai SUV alle utilitarie: scopriamoli insieme.

Cominciamo con la Peugeot e-208, la versione full electric della piccola di casa francese. La vettura sarà alimentata dallo stesso propulsore della Peugeot e-308 ma con una batteria più grande, da 51 kWh, in grado di garantire fino a 415 km con una singola ricarica. La potenza massima sarà di 156 cavalli e l'efficienza sarà da 5.18 MP/kWH.

Saltiamo in casa Mercedes dove arriverà l'atteso SUV EQS. Si tratta di una berlina di fatto rialzata, una station wagon “muscolosa” in grado di offrire fino ad un massimo di 7 posti. La trazione sarà integrale e sarà spinta da un motore da ben 536 cavalli con un'autonomia dichiarata di ben 585 km: serve altro?

Proseguiamo con una vettura tutta italiana, leggasi la versione PHEV dell'Alfa Romeo Tonale. Il SUV diventerà plug-in hybrid e sotto il cofano troveremo un propulsore quattro cilindri a benzina turbocompresso da 1.3 litri con una potenza di 177 cavalli, unito ad un elettrico da 121 cavalli montato sul posteriore. La batteria avrà una capacità di 15,5 kWh che da sola fornirà un'autonomia di 70 km.

Fra le vetture più interessanti in uscita a marzo anche l'Audi TT RS Iconic Edition, l'ultima versione (ad eccezione della Final Edition) della fortunata coupé di Ingolstadt. Sarà spinta da un motore da 395 cavalli, e rispetto alla TT RS Standard avrà un pacchetto aerodinamico che comprende anche un grosso alettone.

Marzo è anche il mese della spettacolare BMW M3 CS, 550 CV di pura potenza tedesca. Si tratta dell'M3 più potente di sempre: nient'altro da aggiungere.

Vedrà finalmente la luce questo mese anche la splendida Porsche 911 Dakar, la mitica sportiva di Stoccarda che si ispira ai rally degli anni '80. Sarà spinta da quattro ruote motrici e da un motore da 3.0 litri boxer biturbo da 473 cavalli, con un cambio a otto velocità. Ovviamente spiccherà l'esterno della 911 "vestita" da fuoristrada.

L'Opel Astra Gse è un'altra delle grandi novità in arrivo sul mercato in questo mese. Si tratta di un'ibrida plug-in con un motore più potente rispetto alla versione standard e un telaio ribassato. Avrà una velocità massima di 235 km/h e la sola batteria garantirà un'autonomia di 60 km.

Infine, segnaliamo l'arrivo della Lexus RX nella versione ibrida plug-in e il nuovo SUV di Mazda CX-5 in versione mild-hybrid, con tanto di Apple CarPlay wireless e Android Auto. Spazio anche al restyling della Toyota Corolla con un design leggermente diverso rispetto a quello attuale, e all'Opel Grandland Gse con 295 cavalli erogati da quattro motori turbo più altri due elettrici.