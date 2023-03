Le auto elettriche non piacciono alle donne: scopriamo perché

Le donne non sembrano molto propense all'acquisto delle auto elettriche. E' questo quanto emerge da una serie di sondaggi realizzati negli ultimi tempi negli Stati Uniti, e che evidenziano come gli EV siano al momento appannaggio solo degli uomini.

Stando ai dati emersi, nel 2021 meno del 30% dei veicoli elettrici era stato acquistato da donne, mentre nel 2022 un altro sondaggio ha sottolineato come il 47% delle appartenenti al mondo del gentil sesso fosse intenzionato ad acquistare un EV contro il 53% degli uomini.

Come mai? Alcuni motivi sono semplici e facilmente intuibili, a cominciare dal fatto che gli uomini abbiano maggiore famigliarità con le ricariche delle auto elettriche, ed inoltre, hanno maggiore probabilità di essere stati in una vettura green rispetto alle donne. "Quindi, se le donne sono meno esposte agli EV ha senso che mostrino un interesse complessivo inferiore", ha affermato Quinta Warren, direttore associato della politica di sostenibilità presso Consumer Reports.

"C'è anche il fatto che le donne hanno affermato di avere meno familiarità con i fondamenti del possesso di un veicolo elettrico. Quindi penso che un modo per affrontare tutto ciò sia un po' di educazione all'elettrico, per creare più familiarità".

Un altro aspetto che fa un po' storcere il naso alle donne è la preoccupazione per la loro sicurezza nelle stazioni di ricariche pubbliche. Si tratta di luoghi dove non esistono dei dipendenti, e spesso e volentieri sono situati fuori città. Inoltre, costringono l'automobilista a fermarsi per diversi minuti a ricaricare l'auto, quindi non un'azione veloce come può essere un pieno di benzina.

Immaginatevi tutto ciò magari di notte o di sera, è logico che per una donna potrebbe essere un tantino preoccupante. "Sarebbe inquietante – ha detto a riguardo Russak, che ha due figlie di 18 e 22 anni - in Canada ci stazioni di ricarica che sono fuori dai sentieri battuti. Non mi fermerei a uno di quelle di notte”.

I sondaggi effettuati oltre oceano sottolineano anche le differenze fra donne e uomini in quanto ad abitazioni. Le donne hanno meno possibilità di possedere una casa propria di conseguenza non possono godere della ricarica domestica per le elettriche.

Si tratta ovviamente di problematiche di cui i produttori di auto ma anche gli amministratori locali dovranno tenere in considerazione, tenendo conto che fra circa un decennio il mondo delle auto sarà per la maggior parte elettrico, alla luce del ban dell'Ue dal 2035 di benzina e diesel, e dei susseguenti divieti negli Stati Uniti.

“Affinché le auto elettriche diventino mainstream – conclude Katherine Radeka - la ricarica deve essere facile come riempire un serbatoio di benzina, anche se non sarà mai così veloce. E per motivi di sicurezza, nessuno vuole aggirarsi intorno a una stazione di ricarica cercando di risolvere i problemi della propria app di notte in una strada buia”.

Alla luce di questa rivoluzione che ci aspetta conviene oggi acquistare un'auto benzina, diesel o elettrica?