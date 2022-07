Le auto elettriche non pagano tasse sui carburanti? La Svizzera tassa i km percorsi

Oggi che la mobilità elettrica è ancora diffusa a macchia di leopardo, i vantaggi per i possessori di auto elettriche non sono pochi, la Svizzera però già pensa a immettere nuove tasse dedicate alle BEV - le quali non contribuiscono alla raccolta delle tasse sui carburanti.

Dopo gli incentivi a pioggia degli ultimi anni in tutta Europa, alcuni Paesi hanno iniziato a frenare, il Regno Unito ad esempio ha da poco limitato l'erogazione dei bonus a moto e scooter mettendo un tetto da 10.000 sterline, tagliando di fatto le moto elettriche "luxury" come le Zero e le Harley-Davidson LiveWire. In Italia sono attivi incentivi che permettono di avere sconti fino a 3.000/4.000 euro su moto scooter elettrici, che andranno avanti fino al 2024, in Svizzera però si respira una brutta aria.

Come ben sappiamo, in tutta Europa i veicoli a quattro ruote sono sottoposti a varie tasse, in Italia abbiamo ad esempio il bollo, l'IVA e le accise sui carburanti; anche in Svizzera ci sono tasse sui carburanti, che i proprietari elettrici in qualche modo bypassano acquistando elettricità a buon mercato. Questo non va più bene al Dipartimento Federale delle Finanze svizzero (FDF) e al Dipartimento Federale per l'Ambiente, i Trasporti, l'Energia e le Comunicazioni (DETEC), che entro la fine del 2023 immetteranno nuove tasse sulle auto elettriche.

Ancora non è chiaro cosa andrà a colpire questa tassa, ci vorrà del tempo per trovare una quadra, per ora però si pensa a immettere una tassa sui chilometri percorsi. Tassare in maniera indiscriminata l'energia elettrica non è corretto nei confronti di chi non ha una EV, tassare i chilometri percorsi sembra una strada realistica anche se si potrebbe incappare in qualche problema di privacy - perché evidentemente gli utenti dovranno comunicare quanti km percorreranno in un anno.

Tutti sappiamo che prima o poi, quando la mobilità elettrica diventerà di massa, arriverà qualche tassa aggiuntiva o decadranno gli attuali vantaggi (ad esempio oggi non si paga il bollo in numerose regioni), per ora però preferiamo non pensarci troppo...