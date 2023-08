Auto elettriche non frenano i diesel: il mercato usato dei 'nafta' è in crescita

La maggiore diffusione delle auto elettriche non sta frenando, forse non come sperato, il mercato dei diesel. Soprattutto nell'usato, le auto “a nafta” stanno registrando numeri ancora interessanti, così come dimostrato da uno studio realizzato dagli inglesi di CAP HPI.

Se da una parte è vero che le auto nuove alimentate a gasolio sono crollate nell'ultimo anno, nel contempo è anche vero che il valore di alcune vetture diesel usate ha subito un importante rialzo negli ultimi 12 mesi, con picchi anche del 13%.

Tali dati ci dicono chiaramente che gli automobilisti vogliono ancora le auto diesel, considerate storicamente meno “consumatrici” di carburante rispetto alle benzina, anche se più inquinanti. E così che secondo gli analisti, nel corso del 2023 praticamente 4 auto usate vendute saranno diesel, precisamente il 39%: numeri davvero importanti, che fanno capire quanto tali tipi di vetture siano ancora molto apprezzati.

Se l'usato diesel non ha subito modifiche di prezzo nel corso degli ultimi 12 mesi, la situazione è completamente differente se si prendono in considerazione le auto elettriche usate, che nell'ultimo anno hanno registrato un calo del 35.4 per cento, causa i continui tagli ai listini praticati da Tesla, con la Model 3 acquistabile a 30mila euro in Lombardia grazie ai doppi incentivi.

"Nel mercato delle auto usate non c'è stato alcun sentimento anti-diesel come nel mercato delle auto nuove", spiega Derren Martin, direttore delle valutazioni presso CAP HPI, che poi aggiunge: “Ovviamente il volume dei diesel usati sta diminuendo a causa del forte calo delle immatricolazioni negli ultimi anni, ma i valori continuano ad essere robusti. La maggior parte dei concessionari con cui parliamo sono più che felici di tenere in stock auto diesel; in effetti, sono stati più contenti di avere auto diesel che auto elettriche dopo essere rimasti spaventati dalle grandi diminuzioni di valore. Benzina e diesel sono ancora il loro pane quotidiano”.

Martin ha concluso dicendo: “Alcuni concessionari hanno addirittura imposto divieti sull’acquisto di veicoli elettrici negli ultimi mesi per paura di poter subire una perdita su ciascun veicolo e di avere difficoltà a liquidare le proprie scorte. Hanno bisogno di vendere qualcosa, ed è per questo che le auto con motore a combustione sono ancora molto desiderabili”.

Stilando una classifica delle diesel che sono cresciute di valore negli ultimi 12 mesi, troviamo al quinto posto Peugeot 208 (2012-2020) e Skoda Octavia (2013-2020), aumentate entrambe del 9.8 per cento, quindi la Serie 7 di BMW (2015-2022) in crescita del 9.9 per cento, poi la Skoda Karoq (2017-oggi) +12,4% e infine la Skoda Superb (2015-oggi), in crescita del 12.9 per cento.

Anche in Italia il gasolio non sembra affatto morto e lo dimostra chiaramente il fatto che Fiat di recente abbia rispolverato il diesel sulla 500x e la Tipo.