Auto elettriche non bastano: Fiat rispolvera il diesel su 500X e Tipo

In casa Fiat tornano i motori a gasolio. Anche se le auto elettriche hanno superato per la prima volta la motorizzazione diesel in Europa in quanto a vendite, l'azienda torinese ha deciso di far “rivivere” il vecchio motore turbodiesel, rilanciando lo stesso su alcuni modelli del marchio.

Nel dettaglio il riferimento è alla Fiat 500X, il piccolo B-SUV antenato della nuova Fiat 600, presentata in diretta streaming poche settimane fa, nonché alla Fiat Tipo.

Pur continuando il processo di elettrificazione, Fiat non rinuncia quindi ai vecchi sistemi propulsivi, e il perchè è semplice: in Italia la domanda per i veicoli elettrici non è ancora sufficiente e mettere la parola fine ai motori termici, come sottolineato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano, di conseguenza sia benzina quanto diesel sono ancora fra i preferiti degli automobilisti italiani.

Fiat ha quindi deciso di potenziare la sua offerta “ti-di”: fino a poco fa i motori Multijet si potevano avere solamente sugli allestimenti più costosi della Fiat Tipo e della 500X, ma ora si è deciso di renderli disponibili anche per quelli più economici, quindi con prezzi a partire da 25.950 euro per la 500X e 25.200 per la Tipo.

Il listino del B-SUV torinese prevede due motorizzazioni a cominciare dal 1.5 Hybrid da 130 cavalli con cambio automatico a sette marce DCT, arrivando fino al 1.3 Multijet diesel da 95 cavalli con cambio manuale a sei rapporti, quest'ultima, la versione meno costosa della 500X.

In merito alla Fiat Tipo invece, che ricordiamo è disponibile sia nella versione station wagon quanto in quella più compatta, sotto al cofano troviamo un motore 1.6 MultiJet diesel 130 CV con cambio manuale a sei rapporti, in aggiunta al propulsore ibrido da 130 cavalli con trasmissione automatica che però costa 1.600 euro in più del diesel con lo stesso allestimento.

Del resto l'ibrido è al momento una delle motorizzazioni più richieste nel mercato automotive italiano, e sono molti gli addetti ai lavori convinti che si tratti di un ponte fondamentale per il passaggio dall'auto a benzina a quella elettrica.