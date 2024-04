Auto elettriche, Milano va veloce: raddoppiate in due anni, ma sono solo l'1% del totale

Milano si conferma una delle città più propense all'acquisto delle auto elettriche, e basta leggere i dati degli ultimi due anni per capirlo: le vetture green circolanti nel capoluogo lombardo sono raddoppiate dal 2021 al 2023, un trend che lascia senza dubbio ben sperare per il futuro.

Secondo i dati dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia, riportati da Repubblica, nel cuore pulsante della Lombardia circolano 7.284 auto elettriche (molte delle quali Tesla e Fiat 500e, oltre a diversi quadricicli green), rispetto alle 3.830 del 2021. Il problema è che le auto a zero emissioni, se rapportate al parco auto circolante a Milano, rappresentano una goccia nell'oceano. Nella città meneghina, teatro involontario della nota querelle Alfa Romeo Milano, Junior degli ultimi giorni, circolano in totale 701.443 auto, e di queste solo l'1 per cento è elettrico.

Come detto sopra, comunque, la crescita è positiva, tenendo conto che nel 2020 le auto green erano lo 0,3 per cento del totale, mentre nel 2013 erano solamente 262 e oggi, e se si allarga il raggio anche all'hinterland, si arriva a 14.474 auto elettriche. Bene anche le ibride, che nel 2021 erano circa 40mila e che a fine 2023 erano invece 77mila. La motorizzazione più diffusa resta comunque la benzina, addirittura in crescita rispetto a dieci anni fa: 400mila contro le 406mila del 2023, e nel contempo è cresciuto anche il parco auto, che aveva subito un calo nel biennio 2021-2022 (680mila auto, forse per l'effetto covid), tornando poi nel 2023 ai livelli del 2013.

L'ACI sottolinea anche un boom delle auto benzina Euro 6, passate da 12mila del 2015 alle 147mila attuali, mentre le auto più datate, leggasi Euro 1,2 e 3 si sono quasi dimezzate. In calo invece i diesel, rispecchiando quindi la tendenza nazionale ed europea, passate da 187mila del 2021 a 162mila del 2023, soprattutto i motori a gasolio più inquinanti, ma anche Euro 4 e 5 a seguito degli “sbarramenti” all'ingresso dell'Area B.

Infine, per quanto riguarda la mappa delle colonnine elettriche installate, Milano risulta essere la seconda città d'Italia per numero di punti di ricarica, per un totale di 1.927 (dati Motus-E), fra pubblici e privati. In Italia la città migliore da questo punto di vista è Napoli, con un punto di ricarica ogni 100 km meglio quindi del capoluogo lombardo e anche di Roma.

