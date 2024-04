Quali sono le auto elettriche col miglior rapporto autonomia/prezzo? Ecco la Top 10

Cerchiamo di scoprire insieme quali siano le 10 migliori auto elettriche nel rapporto autonomia/prezzo, ovvero, quelle vetture che costano di meno, ma che nel contempo macinano diversi chilometri con una sola ricarica.

Sia chiaro, nell'acquistare un'auto elettrica non bisogna considerare solo autonomia e prezzo, c'è il design, il comfort degli interni, gli optional, e via discorrendo, inoltre di una batteria va valutato il consumo e il tempo di ricarica, ma se qualcuno fosse alla ricerca della miglior green di questa categoria, allora siete nel posto giusto.

Il calcolo è semplice: si prende il prezzo di listino della vettura in questione (salvo promo e incentivi), e lo si divide per i chilometri dichiarati dalla casa. Il numero che risulta, più sarà basso e più renderà l'auto in questione conveniente, visto che di fatto rappresenta il costo di ogni chilometro.



Partiamo dalla decima auto in classifica, leggasi la Fiat 600e, presentata lo scorso luglio, e auto che ha un prezzo di 35.950 euro, una batteria da 52 kWh con autonomia da 400 chilometri, e quindi un rapporto autonomia/listino di 89,8. Si scende leggermente di prezzo con l'interessante MG4, SUV compatto cinese con 5 stelle NCAP, che costa 30.790 euro, monta una batteria da 51 kWh, ed ha un'autonomia da 350 km, per un rapporto pari a 87,9, leggermente peggio della Opel Corsa Electric, che invece ha un rapporto di 87,8 grazie ad un prezzo di 35.530 euro, un'autonomia di 405 chilometri e una batteria da 52 kWh.



La Peugeot e-208 occupa invece la settima posizione assoluta con un rapporto di 86,6 grazie a 410 km di autonomia e un prezzo di 35.530 euro. Attenzione anche alla Renault Twingo Electric, che invece ha un rapporto di 86 nella versione con batteria da 22 kWh e autonomia da 270 km, per un prezzo di 23.227 euro. Entriamo quindi nella Top 5, con la Tesla Model 3, auto che sta distruggendo il mercato delle elettriche, che vanta una batteria da 69 kWh, quindi la migliore di quelle fino ad ora elencate, un'autonomia di 513 km e un prezzo di 42.490 euro, per un rapporto autonomia/listino pari a 82,8.



Occhio anche all'interessante Renault Megane e-Tech Electric, che con una batteria da 60 kWh, un'autonomia da 470 km, e un prezzo di 38.050 euro, ottiene un punteggio di 80,9, dietro alla BYD Dolphin, che invece conquista un 77,2 grazie a 32.990 euro di listino e 427 km di autonomia.



Infine le due auto migliori al momento sul mercato per quanto riguarda il rapporto prezzo/autonomia: al numero due un'altra BYD, la Seal, di recente abbassata di prezzo, e che ha un costo di 43.600 euro per un'autonomia da 570 km e una batteria monstre da 82,5 kWh: il rapporto è di 76,4. La Citroen e-C3, invece, con 320 km di autonomia, una batteria da 44 kWh e un prezzo di 23.300 euro, ha un rapporto di 72,8: meglio di lei non vi è nulla da questo punto di vista.

