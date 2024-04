Auto elettriche, mercato usato in Germania un'odissea: 'Sconti fino a 50.000 euro'

Come vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni, il mercato delle auto elettriche in Germania sta registrando un forte calo, di contro sono aumentate paradossalmente le vendite dei diesel.

Tutta colpa, secondo gli analisti, della decisione di chiudere il rubinetto degli aiuti, i famosi incentivi auto 2024 che in Italia arriveranno solo a maggio. I produttori, fino allo scorso mese di marzo, si sono fatti carico dei bonus, promuovendo forti sconti, ma da aprile la situazione dovrebbe cambiare drasticamente di conseguenza chi vorrà acquistare una vettura a batteria dovrà farlo a prezzo pieno.

I numeri sono eloquenti: da dicembre le vendite di auto elettriche sono scese del 54 per cento in Germania, con una decrescita del 15 per cento a febbraio e un aumento del 2,3 per cento dei benzina, con le diesel cresciute invece addirittura del 9,7%.

A complicare ancor di più la situazione è il mercato dell'usato, dove le auto elettriche non si riescono a vendere se non dietro un taglio di prezzo importante. Motor.es ha citato a riguardo il caso di un concessionario di Berlino che ha acquistato da un cliente una BMW i3 per 39mila euro, auto che sarebbe stata venduta subito un anno fa, e che invece è stata piazzata solo un anno dopo dall'acquisto con una perdita di 5.000 euro.

Ma c'è anche di peggio, come ad esempio il caso di una Mercedes EQE che aveva un prezzo di partenza di 140mila euro e che dopo diversi mesi di attesa il rivenditore ha dovuto ridurre a 89mila euro, quindi circa 51mila euro in meno. “Fare soldi con le auto elettriche non è interessante. Le auto hanno un fatturato basso perché non vengono ancora accettate dal grande pubblico", fanno sapere in un concessionario dell'usato di Berlino.

Insomma, una situazione tutt'altro che rosea e c'è il rischio che con il passare dei mesi possa ulteriormente peggiorare: non ci resta che attendere i prossimi dati di vendita per scoprirlo.

