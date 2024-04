Auto elettriche, 'Meno guasti ma più difetti rispetto alle termiche'. Lo rivela uno studio

Che le auto elettriche abbiano bisogno di meno manutenzione rispetto alle termiche è sicuramente vero, un nuovo studio però afferma che le BEV debbano recarsi più spesso in officina a causa dei loro numerosi difetti.

Lo studio è stato portato avanti da Uscale e afferma che, pur rimanendo estremamente affidabili nell’uso quotidiano, le BEV siano costrette a recarsi spesso in officina a causa dei loro diffusi difetti elettrici. Il report si basa sulle risposte di 2.154 utenti utenti elettrici e 400 utenti termici residenti in Svizzera, Germania e Austria. I veicoli degli utenti intervistati avevano in media 3 anni di vita, dunque le risposte si sono rivelate interessanti per capire l’affidabilità delle vetture sul medio termine.

Come anticipavamo sopra, le auto elettriche si sono dimostrate delle ottime alleate nel quotidiano, con solo l’11% degli automobilisti interpellati che si è visto costretto a ricorrere al soccorso stradale nel corso dell’ultimo anno. Su questo fronte va peggio agli utenti di auto termiche, che hanno avuto problemi nel 19% dei casi. Le auto a combustine interna, dunque, si guastano con più frequenza, le auto elettriche però devono visitare più spesso le officine. Il 24% degli intervistati ha raccontato di aver avuto dei difetti tecnici sulla propria vettura elettrica, mentre il 19% ha subito un richiamo ufficiale del produttore; su questo fronte le BEV pagano probabilmente la loro giovinezza, magari in futuro le cose miglioreranno sensibilmente (nel frattempo si discute delle tariffe di ricarica dopo i recenti rincari). Le auto termiche invece, sicuramente più rodate, hanno avuto difetti nel 9% dei casi e sono state richiamate nel 5% dei casi.

Dati del genere dicono, implicitamente, ai produttori di auto elettriche che bisogna concentrarsi sull’affidabilità delle singole parti elettriche, così da scongiurare il più possibile il manifestarsi di difetti. Dall’altra parte, gli utenti potrebbero preferire case automobilistiche che garantiscono un ottimo servizio di assistenza post-vendita. Ma quali sono i marchi top e flop in merito alle “visite in officina”? Beh Mercedes-Benz, BMW e Nissan garantiscono mediamente un’esperienza solida ai propri utenti, mentre va decisamente peggio ad Audi, Opel e Skoda, i brand che più subiscono danni e difetti secondo il campione intervistato.

Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti oggi su