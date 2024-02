Le auto elettriche mandano in pensione le Muscle Car USA: ecco gli addii del 2024

Oramai dobbiamo abituarci ai saluti. L'elettrico è anche questo. Oggi è giunto il momento di parlarvi di alcune muscle car che hanno scritto pagine significative nella storia dell'automobilismo che però ci lasceranno quest'anno.

Da quando queste potenti vetture hanno cominciato a farsi notare, fino ai giorni nostri, le 'muscle car' hanno incarnato il concetto di potenza, velocità e grinta. Il loro impatto è stato immortalato in film, video su YouTube e su Instagram, e si sono sempre contraddistinte per le accelerazioni fulminee sull'asfalto, le gomme che si consumano nel calore della corsa e i possenti motori V8.

Mentre alcune marche hanno scelto di rinnovare le iconiche muscle car con versioni elettriche, come la Dodge Challeger elettrica, è comprensibile che tale transizione non catturi l'attenzione di tutti gli appassionati, poiché, nonostante somiglianze estetiche, ciò che si trova sotto il cofano potrebbe non conquistare unanimemente i puristi dell'automobilismo nudo e crudo, insomma quello stile di guida "all'americana": dritto per le freeway con quei rombanti V8.

Questo addio riguarderà anche i prezzi accessibili che contraddistinguevano queste vetture. L'aumento dei costi di produzione legati ai veicoli elettrici ha inevitabilmente fatto lievitare i prezzi di vendita. In questo scenario, esploreremo alcune delle 'muscle car' che hanno fatto storia e che, purtroppo, diranno addio nell'arco di un solo anno.

Come vi abbiamo già anticipato, Dodge Charger, Hellcat Challenger ci saluteranno, almeno nelle loro versioni con motore a combustione Per la Charger, il passo successivo sarà l'introduzione di una versione elettrica denominata Charger Daytona SRT EV. La Challenger, d'altro canto, vedrà la luce di una versione da 1.025 CV negli Stati Uniti, la Demon 170. Infine, per la Hellcat, è previsto l'ultimo aggiornamento del motore V8 da 6,2 litri entro il 2024.

"Oggi è stata la mia ultima giornata nello stabilimento (di produzione della Dodge). Non ho mai visto tanto entusiasmo per un'auto", ha commentato su Facebook un lavoratore, condividendo anche alcune foto accanto all'ultima Challenger SRT con motore Hemi nero. Dovremo dire addio al Demon 170, capace di erogare fino a 1.000 CV, e all'Hemi V8.

Tra le novità, lo stabilimento di Brampton chiuderà per almeno un anno, per preparare la nuova linea di produzione elettrica. Stellantis ha già annunciato che il successore di questi motori sarà un V6 denominato 'Hurricane', con una potenza di 520 CV. È evidente che il panorama sta subendo una rapida trasformazione, e resta da vedere come questa evoluzione sarà accolta dai ferventi fan delle 'muscle car'.

All'interno del gruppo di veicoli che ha detto addio nel corso del 2023 vi è anche la Chevrolet Camaro , che giungerà al termine della sua vita "a combustione" con l'edizione finale, MY2024. Prodotta per sei generazioni, l'ultima incarnazione sarà chiamata Collector's Edition e presenterà un'esclusiva vernice Panther. La Camaro è una delle americane più riconoscibili della sua categoria, dotata di un motore 2.0 turbo in grado di generare 275 CV e 400 Nm di coppia. Tra le sue caratteristiche più distintive figurano il design aggressivo e il motore potente. La produzione si è conclusa a metà dicembre scorso con l'ultima versione chiamata ZL1. Tuttavia, l'azienda ha anticipato che ci sarà un successore, smentendo così il definitivo addio al modello.

Alcune voci suggeriscono infatti che Chevrolet potrebbe optare per la completa elettrificazione dei suoi modelli a differenza di Ford e Dodge, che hanno scelto di prolungare la vita dei loro modelli classici.