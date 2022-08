Auto elettriche, a Luglio 2022 calano le immatricolazioni: la 500E resta la più venduta

Il calo delle immatricolazioni in Italia, che da mesi affligge il nostro mercato, abbraccia anche il settore dell’elettrica. A certificarlo è l’associazione Motus-E, secondo cui a Luglio 2022 sono state immatricolate solo 8.670 vetture a batteria, in calo del 24,15% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nell’editoriale si apprende che le auto elettriche pure hanno registrato un calo delle vendite del 29,30%, per un totale di 3.605 unità, mentre le ibride plug-in hanno riportato una diminuzione del 20,01% a 5.065 unità a Luglio 2022.

Secondo Motus-E, “Luglio 2022 è il primo mese in cui non si registrano immatricolazioni dovute alle consegne delle BEV incentivate con ecobonus 2021. A questo va aggiunto l’effetto della mancanza di prodotto, ovvero delle vetture, drammaticamente legato alla crisi di materie prime, e l’inadeguatezza del sistema di incentivi, già denunciata in passato. Considerando la limitazione dell’Ecobonus al solo canale privato, imposta alle categorie 0-20 e 21-60 gCO2/km, e gli attuali limiti di prezzo, di fatto, stiamo perdendo almeno un 70% della domanda ipotetica di questi veicoli”.

Scendendo nei dettagli dei modelli più venduti, la Fiat 500E si conferma il modello preferito, con 4.357 unità, seguita dalla Smart ForTwo a 2.722 immatricolazioni, la Dacia Spring a 2.092 e la Tesla Model Y a 1.680. La Renault Twingo chiude la top five con 1.309 unità.