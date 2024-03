Auto elettriche 'Lasciando libero il mercato ne gioverà solo chi ci sta avvelenando'

Rinnova l'appello pro auto elettriche il professor Ugo Bardi, stimato chimico italiano, che cura un blog sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Il noto esperto ha paragonato l'arrivo delle vetture a batteria alla vecchia benzina “super”.

Quando venne introdotto quel nuovo carburante si iniziò a parlare della sua pericolosità dovuta al piombo, di conseguenza si decise di vietarla. Si fecero allora le barricate, visto che con la Super le auto funzionava alla perfezione e andavano anche un po' più veloci, ma alla fine, dopo 30 anni circa (nel 2001), con annesse discussioni e polemiche, si riuscì a bandirla in favore della verde, ovvero, la benzina senza piombo (quella che usiamo ancora oggi) e molto meno nociva per la salute dell'uomo. Si tentò di far passare l'attuale verde come ancora più pericolosa della sua antenata, ma fortunatamente i legislatori intervennero ponendo la parola fine alle polemiche.

Per Ugo Bardi: “Siamo oggi in una situazione molto simile con il passaggio alle auto elettriche. Ci sono gli stessi mugugni, le stesse accuse di peggiorare le cose, gli stessi ragionamenti che il nuovo è peggiore del vecchio”, senza dimenticarsi del neoliberalismo rampante secondo cui non dovrebbe essere il governo ad imporre una tecnologia o un'altra.

Emergono così varie teorie sulle auto elettriche, che a breve costeranno meno delle termiche, “dal semplice tentativo di farcele pagare più care fino a oscuri complotti per mandarci tutti a piedi”, aggiunge il chimico, sottolineando l'assurdità delle stesse tesi strampalate.

“Con il riscaldamento globale – scrive ancora il prof. Bardi - che avanza a grandi passi e l’inquinamento che fa danni spaventosi specialmente nelle zone urbane, dobbiamo liberarci delle emissioni dei motori termici il più alla svelta possibile”.

L'auto elettrica risulta quindi essere uno strumento per accelerare la transizione ma anche per diffondere le energie rinnovabili. Ma il mercato non può fare tutto da solo, così come non si sarebbe risolta da sola la questione del piombo nella benzina.

“Gli automobilisti non percepivano il danno creato dall’inquinamento e preferivano di gran lunga la 'super' alla 'normale'”. Ma c'è di più perchè nel caso delle auto a batteria, gli automobilisti, oltre a non percepire i danni provocati dai termini “si trovano influenzati da una pesante campagna denigratoria contro i veicoli elettrici basata su bugie e leggende”.

Ecco perchè, secondo il parere dell'esperto, “bisogna che intervenga il governo”. Il prof Bardi conclude dicendo: “Evitiamo di cadere nei tranelli della propaganda: l’idea di lasciar fare tutto al mercato serve solo a far guadagnare di più quelli che ci stanno avvelenando”.

Secondo una recente indagine le auto elettriche sono le preferite dai giovani ma non per l'aspetto green, a conferma di quanto la tesi del prof Bardi sia assolutamente più di una semplice teoria.

