Auto elettriche: 'La mia felice esperienza con un E-Up!, ho già recuperato 10mila euro'

Continuano le testimonianze reali di automobilisti che hanno deciso di acquistare un'auto elettrica e che non tornerebbero mai più ad una endotermica. L'ultimo caso riguarda un fortunato proprietario di una Volkswagen E-Up!, auto acquistata a dicembre 2020, e con cui ha percorso ben 66mila km.

L'automobilista racconta di aver utilizzato la sua piccola tedesca in tutte le salse fra lavoro, weekend, autostrade, urbano, a varie velocità e affrontando diverse temperature, e fino ad oggi non è mai rimasto deluso.

La ricarica viene effettuata quasi prevalentemente a casa, ma a volte il guidatore utilizza le colonnine pubbliche. “Per lavoro faccio 106km al giorno - racconta a Vaioelettrico - così suddivisi: 6km di urbano, 70km di raccordo con cruise impostato a 100kmh, 30km di strada consolare con andamento e pendenza variabili. I miei consumi si attestano sui 11,5kwh/100km (tenendo conto che in inverno salgono e in estate e soprattutto autunno/primavera scendono) che, con una tariffa domestica di 0,27cent a Kwh consumato si traducono in 3 euro per 100km”.

Quindi aggiunge: “Trovatemi voi una qualsiasi auto endotermica che possa reggere il confronto!! Se anche poi caricassi ad una fast, con tariffa Pay per Use di 0,89cent, pagherei 10euro per 100km, meno di qualunque diesel super parsimonioso”. Dopo questa premessa sono stati elencati tutti i benefici dell'auto elettrica, a cominciare dal bollo gratis per 5 anni, l'assicurazione agevolata del 20% (“100 euro circa all’anno in meno per quanto mi riguarda”), e ancora: “manutenzione quasi azzerata, ZTL e parcheggi gratis almeno a Roma, con un risparmio di circa 50euro l’anno”.

Il guidatore ci tiene a sottolineare che tutti questi vantaggi “compensavano i 10mila euro di differenza che all’epoca correva tra la Up elettrica e quella a Metano. Mi resi conto. Addirittura, che le rate si sarebbero quasi pagate da sole, grazie al risparmio che avrei avuto rispetto a quanto spendevo con il gpl (170 euro di rata mensile a fronte di un risparmio di 4,50 euro al giorno). Questo per dire che non ci si dovrebbe fermare e far spaventare dal prezzo”, parole queste ultime che abbiamo già sentito spesso e volentieri proferire come un leit motiv dai possessori di EV, come ad esempio il caso di un recente automobilista che ha comprato una Fiat 500e 'pagata' solo 18mila euro grazie ai vari risparmi.

Secondo l'automobilista comunque, chi utilizza l'auto per più di 200km al giorno, o di contro, per meno di 40, potrebbe fare a meno di un'elettrica, orientandosi più su una plug-in, ed inoltre, lo stesso ha denunciato un tagliando un po' sospetto: “Altro punto a sfavore è il fatto che tante officine di brand importanti si stiano attrezzando per far pagare prezzi salati per tagliandi semplicissimi. Io, ad esempio, ho pagato un tagliando in Volkswagen, il tagliando dei 60mila km, ben 300euro nonostante fossero solo “controlli”!!!”.

In ogni caso, l'automobilista green si dice pienamente soddisfatto e pronto a riacquistare una nuova auto elettrica: “Sono soddisfatto e contento al 100% della mia auto elettrica e penso che quando mi deciderò o sarà necessario acquistare la seconda auto più grande, la comprerò comunque elettrica. Viva l’Elettrico (“Consapevole”)”. Prima di congedarci vi lasciamo ad un racconto simile, quello di un pendolare lombardo in Tesla che ogni giorno fa 210 km.