Auto elettriche, gli italiani dicono no: 'Prossima auto? Ibrida, benzina o diesel'

Ma agli italiani piacciono le auto elettriche? Una domanda la cui risposta non è ancora comprensibile e per cercare di fare un po' di chiarezza è arrivata in nostro soccorso la società Areté, attraverso un'indagine condotta sui consumatori nostrani.

Ebbene, alla luce della recente ufficializzazione dello stop all'Ue a benzina e diesel dal 2035, si è cercato di comprendere come sia il sentiment degli italiani verso le auto a zero emissioni, e il 20 per cento si è detto disposto ad acquistare una vettura elettrica ma solo ad un patto: che costi meno di 30mila euro.

Il prezzo resta quindi la grande discriminante per i clienti italiani, e spulciando la top 5 delle auto elettriche meno care in Italia qualcosa a quella cifra si può senza dubbio comprare. Poca roba a dire il vero, ma se uno dovesse accontentarsi il suo elettrico nel garage riesce a parcheggiarlo.

In favore dell'elettrico vi sono soprattutto due fattori, leggasi i minori costi legati ai consumi, e le basse spese riguardanti la manutenzione del veicolo (per il 63 per cento degli intervistati). Un italiano su tre afferma inoltre di aver già guidato almeno una volta un'auto elettrica, ma solo uno su cinque (il 22%) si dice convinto che la sua prossima auto sarà elettrica. Il 44% intende invece affidarsi all'ibrido, mentre il 23% si affiderà ad un endotermico.

Si tratta di dati per certi versi clamorosi, tenendo conto che, nonostante il 2035 si avvicini lentamente, gli italiani preferiscono puntare su un benzina o un diesel piuttosto che su un EV. A far storcere il naso, in merito alle elettriche, sono in particolare la limitata autonomia, le difficoltà legate alla ricarica e una rete inadeguata.

"I dati che emergono dalla nostra nuova instant survey – sono le parole di Massimo Ghenzer, presidente di Areté - registrano un interesse crescente da parte degli italiani per la mobilità elettrica, vista come una soluzione efficace soprattutto per spostarsi in città. Un interesse che si scontra con un potere d'acquisto limitato delle famiglie italiane e che, quindi, stenta ancora a trasformarsi in una significativa crescita delle immatricolazioni come, invece, sta accadendo per la tecnologia ibrida. Il prezzo continua a costituire una barriera per la diffusione di queste vetture".

Ghenzer ha proseguito dicendo: "La disponibilità a spendere al massimo 30.000 euro per un'auto alla spina, individuato dalle risposte alla nostra ricerca, limita in modo significativo la scelta tra i modelli disponibili sul mercato e spinge i potenziali acquirenti verso le vetture con prezzi più competitivi, area che sarà sempre più presidiata dai produttori cinesi che possono contare sulla disponibilità delle materie prime necessarie e, in generale, su costi di produzione decisamente più bassi. Senza contare i tempi di consegna ridotti e più in linea con le aspettative dei consumatori".