Auto elettriche Italia, segnatevi questa data: 'Dal 2030 vendite cresceranno di 10 volte'

Le auto elettriche in Italia non sono andate oltre il 3.9% del totale delle immatricolazioni in questo 2023, ma nel giro di qualche anno la situazione è destinata a migliorare e ne è convinta l'Agenzia internazionale dell’Energia (IEA).

Tutto è legato alla domanda di combustibili fossili che, secondo i numeri esplicitati nel World Energy Outlook 2023, dovrebbe raggiungere il suo picco nel 2030, per poi iniziare una lenta ma costante discesa.

Si tratta di una data cruciale a partire dalla quale, stando all'IEA, le auto elettriche al 100% o ibride, inizieranno a circolare in maniera più consistente, visto che saranno dieci volte di più rispetto ad oggi.

Facendo quindi un breve calcolo, tenendo conto che al momento in Italia le auto elettriche pesano solo il 3,9% sul totale delle immatricolazioni, dal 2030 dovrebbero essere pari al 39%, quindi quasi 4 su 10.

Prospettive che se confermate non possono che far sorridere, tenendo conto dell'importanza di una inversione di tendenza a livello climatico e della necessità quindi di ridurre sempre di più le auto che emettono grandi quantità di anidride carbonica nell'aria.

Sempre stando a quanto spiegato dall'Agenzia internazionale dell’Energia, grazie alle auto elettriche si potranno risparmiare ben cinque milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2030, e in tal senso può aiutare molto la Cina.

Il gigante asiatico rappresenta un po' un paradosso visto che, se da una parte l'inquinamento dell'aria continua ad essere a livelli record, dall'altra si stanno registrando numeri altrettanto record per quanto riguarda le auto elettriche. Del resto dalle parti di Pechino gli EV si vendono come il pane grazie a prezzi irrisori e forti incentivi statali, di conseguenza l'auto green è ormai una solida realtà a differenza invece di quanto avviene in Europa dove, al di fuori delle nazioni nordiche come la Norvegia, paradiso delle auto elettriche, tutti gli altri Paesi stanno registrando valori di immatricolazioni che non vanno oltre il 18% della Germania.

Da precisare che comunque le previsioni dell'IEA si scontrano con quelle dell'OPEC, il cartello del petrolio, secondo cui la domanda aumenterà anche dopo il 2030. "La transizione verso l'energia pulita sta avvenendo in tutto il mondo ed è inarrestabile. Non è una questione se accadrà, è solo una questione di quanto velocemente accadrà. E prima è, meglio è per tutti noi", ha chiosato il direttore dell'IEA Fatih Birol.