Auto elettriche, in Italia calano le vendite: -20mila immatricolazioni. I dati UNRAE

Come vi abbiamo raccontato più volte l'auto elettrica in Italia è un vero e proprio flop tenendo conto che le vendite delle green sono solo il 4%. Nonostante gli sforzi compiuti dalle varie aziende automobilistiche e nel contempo dall'esecutivo per avvicinare i nostri connazionali alle full electric, tali auto non stanno affatto facendo breccia.

A confermarlo è anche la fotografia di UNRAE, che ha pubblicato la Sintesi Statistica 2022 in merito al parco auto italiano e mondiale. I primi dati che emergono riguardano le vendite con il “mercato dell’auto ha registrato il secondo peggiore risultato degli ultimi dieci anni: 1,317 milioni di immatricolazioni, poco al di sopra del livello più basso toccato nel 2013 con 1,304 milioni”.

Un mercato in crisi anche a causa dell'alto costo delle auto nuove, tenendo conto che il prezzo medio sfiora i 30mila euro, cifra che gran parte degli italiani non può investire in un mezzo. La cosa più preoccupante, oltre alle vendite quasi ai minimi storici, è il fatto che il parco auto circolante in Italia sia molto vecchio: “Emerge un quadro di notevole ritardo del nostro mercato nella transizione energetica”, aggiunge UNRAE.

A riguardo si segnala che “Le vetture elettriche (pure + ibride plug-in) hanno subito una battuta d’arresto perdendo in un anno oltre 20.000 unità (da 136.800 a 116.500), scendendo a quota 8,8% e bloccando il nostro Paese all’ultimo posto fra i cinque maggiori mercati d’Europa”, e ciò nonostante la tecnologia di BEV e PHEV sia migliorata, con un'autonomia in crescita rispettivamente del 12 e 26% negli ultimi 4 anni.

Va comunque precisato che anche la quota di auto a benzina e diesel è calata nel 2022, mentre l'unica in salute è quella relativa alle ibride (34% del mercato, una vettura su tre).

Andrea Cardinali, direttore generale di UNRAE, aggiunge: “A rallentare la transizione energetica e il processo di decarbonizzazione sono stati i ritardi sul fronte delle infrastrutture di ricarica, la cronica penalizzazione fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo, le ‘storture’ introdotte nello schema 2022-24 per gli incentivi all’acquisto di vetture a basse emissioni”.