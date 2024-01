Auto elettriche intrappolate nella neve? 'Nessun problema, batteria dura fino a 36 ore'

I detrattori delle auto elettriche sono convinti che d'inverno le vetture a batteria diventino quasi inservibili. A riguardo circolano moltissime fake news sui social, e la più classica è quella di una serie di auto bloccate in una bufera di neve, con il commento “Auto elettriche bloccate a causa del freddo”.

In realtà nulla di tutto ciò è neanche lontanamente vicino alla realtà, e sono molti gli episodi e le testimonianze (se ancora ve ne fosse bisogno), che dimostrano il contrario.

Pochi giorni fa, ad esempio, vi avevamo raccontato di un uomo bloccato con la neve in autostrada, uno scenario 'horror' ma solo per chi non ha mai avuto un'auto elettrica. La questione è una sola: le green ferme in coda consumano pochissima batteria.

A differenza di una vettura termica, dove il motore continua a girare consumando benzina, di fatto un'elettrica ferma incolonnata consuma zero. A riguardo Daniel Breton di Mobilité Électrique Canada ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui si scrive: “Veicoli elettrici intrappolati in una tempesta di neve? Nessun problema. Se mai vedessi un'immagine che narra di un veicolo elettrico bloccato per ore in una tempesta di neve, ti invito a condividere il seguente messaggio”.

Quindi Breton ha argomentato: “Nel corso degli anni ho effettuato numerose prove con i veicoli elettrici in inverno, tra cui quella del 2018. Ho lasciato un'auto elettrica accesa senza muoversi per 4 ore per simulare una tempesta di neve. Dopo 4 ore trascorse di notte all'esterno con una Hyundai Kona elettrica a -22 gradi con l'abitacolo riscaldato a 20 gradi, l'autonomia è passata da 320 km a 290 km, con una perdita di appena il 10 %”.

Breton precisa: “Come mai? Perché i veicoli elettrici che viaggiano lentamente o restano fermi consumano pochissima energia”. L'esperto conclude scrivendo: “I passeggeri dell'auto avrebbero potuto trascorrere altre 36 ore a bordo della propria auto senza problemi e senza il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio come talvolta accade con le auto a benzina bloccate nella neve”.

Secondo un recente studio un'auto elettrica perde il 30% di autonomia d'inverno, ma ci sono alcune marche, come Tesla, che si comportano molto meglio di altre. La foto in copertina è stata pubblicata da Daniel Breton e riguarda un test nella neve delle auto elettriche risalente al 2020.