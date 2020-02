Le auto elettriche sono più o meno inquinanti delle tradizionali? Risponde la scienza

Guidare un'auto elettrica può davvero aiutare l'ambiente ad avere meno emissioni di CO2, contando anche la linea produttiva e la creazione dell'energia elettrica? Una domanda "da un milione di dollari", a cui però ha provato a rispondere un'organizzazione di scienziati nonprofit.

La Union Of Concerned Scientists è stata fondata oltre 50 anni fa da diversi scienziati e studenti del MIT, così da fornire studi e dati su come avere un futuro il più sostenibile possibile. Oggi, basandosi su dati del 2018 sulla produzione di energia elettrica, il Senior Vehicles Engineer David Reichman ha presentato un nuovo studio che risponde alla domanda in apertura: i veicoli elettrici possono davvero aiutare l'ambiente?



Ebbene la risposta è si: è stato calcolato che guidare un'auto elettrica negli USA corrisponde a utilizzare una vettura a benzina con indice MPG di 88, ovvero con un'auto che percorra 88 miglia (141 km) con un singolo gallone di carburante (3,78 litri). Una cifra eccellente, considerando che la media delle vetture USA ha un MPG bassissimo, appena 31 miglia per gallone. Guardando a truck e pick-up, la soglia scende a soli 21 MPG.



Anche con la migliore auto a benzina del mercato, non si va oltre le 58 miglia per gallone, dunque è facile capire come le auto elettriche siano in media più efficienti, nonostante la produzione dell'energia non sia ancora del tutto pulita e rinnovabile. Vi ritrovate nei risultati o avete sensazioni diverse?